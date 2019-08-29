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氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊上午召開記者會指出，高雄市發生氣爆之後，高雄市社會局提出「八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」，本來規定行政費用以善款專戶總收入計算「不超過千分之一為上限」，當時秘書長李瑞倉卻修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等於訂定「帝王條款」。

對於藍營質疑，民進黨議員高閔琳說，善款委員會是經過當時總統馬英九和國民黨中央執政的狀態下同意設立的，高雄氣爆所有的善款都使用都公開，網路上全部查得到，在高雄市社會局八一石化氣爆善款資訊網裡面一筆一筆、如何運用都非常清楚，每一筆錢的運用，都由社會賢達、公眾人士、社會人士共同組成的氣爆善款委員會決議通過才能用。

韓國瑜競選總部副執行長許淑華、孫大千、高雄市議會氣爆善款調查小組召集人陳麗娜和高雄市國民黨立委參選人、多位高雄市議員，今天在韓國瑜競選總部召開記者會，拿出高雄市政府有關氣爆善款民間捐款專戶設置管理及運用作業要點的內部簽核公文，指出其中令人質疑和「湊巧」的內容。

陳麗娜說，高雄氣爆來自各地的善款約45億6000萬元，在非指定用途善款，共計55案、41億元；55案中有23案經費執行率都達100％，核定和執行金額的尾數都一樣，如經發局有一項執行總金額1億9847萬8262元，讓人懷疑是否先執行再核銷？

陳麗娜表示，善款之所以能被這樣使用，與市政府訂定的石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點第4點第10款有關，社會局103年8月8 日訂定的本來是行政費用方面，以善款專戶總收入「不超過千分之一為上限」，可是被李瑞倉改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等於只要石化氣爆事件民間捐款專戶管理委員會通過，就可以運用，且無上限，等於開了「帝王條款」，給了高雄市政府運用善款「尚方寶劍」。這麼重要的事情，只要祕書長決行就可以了嗎？難道不需由副市長、市長核可嗎？市長、副市長去那裡了？

陳麗娜等人表示，這項要點送103年8月12日的市政會議審議，這一天的會議9點開始，陳菊主持2分鐘後，即9點02分就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分散會，李永得也沒有讓當時的社會局、法制局做任何說明，善款作業要點草案就這樣通過並函頒下達。

陳麗娜拿出這場市政會議的簽到表示，可說是陳菊嫡系首長的當時副市長劉世芳、勞工局長鍾孔炤、環保局長陳金德、新聞局長丁允恭、研考會主委許立明等，當天「湊巧」通通不見，這是完美的切割嗎？

「陳菊要說明為何這麼重要的會議竟只主持2分鐘，之後去了那裡？」、「李瑞倉要說明做這樣的修改，難道都沒有讓市長、副市長知道？」「李永得要說明為何主持那場市政會議卻未就善款運用管理要點做任何討論？」國民黨點名這些人就善款之事說清楚講明白，國民黨文傳會副發言人邱于軒說，國民黨會把氣爆善款的問題一點一點呈現出來，以後每週都會向大眾報告。

國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天召開記者會質疑前高雄市長陳菊團隊濫用氣爆善款。...
國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天召開記者會質疑前高雄市長陳菊團隊濫用氣爆善款。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議會氣爆調查小組召集人陳麗娜（前中）、國民黨總統提名人韓國瑜競選總部副執行...
高雄市議會氣爆調查小組召集人陳麗娜（前中）、國民黨總統提名人韓國瑜競選總部副執行長許淑華（前左）、孫大千（前右）今天召開記者會，質疑前高雄市長陳菊團隊濫用氣爆善款。記者楊濡嘉／攝影
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氣爆高雄市國民黨

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