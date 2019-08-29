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人為破壞金門路樹 美人樹慘遭環狀剝皮

2019-08-29 12:44中央社 金門縣29日電

金門縣金城鎮富康一村停車場路樹遭到環狀剝皮，金城鎮公所和林務所人員到現場了解，確定是人為破壞；鎮公所說，民眾如對路樹有意見可向鎮公所反映，切勿私自處理以免觸法。

金城鎮長李誠智表示，縣環保局長楊建立昨天駕車經過富康一村時，看到兩株美人樹樹皮被環狀剝皮，立刻通報鎮公所，李誠智隨即向金城分局調閱監視器。警方表示，附近雖有4支監視器，但都面向路口，並沒有照到路樹部分，因此無法鎖定可疑人物。

李誠智說，這兩株美人樹是在民國94年種植，現高達近3層樓，對美化市容和涵養水土頗有助益；如果民眾對路樹有意見，可以向鎮公所或林務所反映，切勿私自處理，以免因損壞公物觸法。

鎮公所今天會同縣府建設處和林務所人員到現場會勘。林務所所長楊慧明表示，樹皮明顯是人為破壞，而且已深入樹幹內部，避免細菌感染擴大，現場立刻展開消毒作業；其次，因維管束已受損，影響輸送水分，部分葉片凋萎，將修剪枝葉以免水分蒸發；第三，林務所將改善棲地，把空氣打入土壤並施肥。

楊慧明提到，早年金門童山濯濯，如今綠樹成蔭，都要拜廣植樹木之賜，因此樹木對金門意義重大，期盼民眾對路樹懷著保護和感謝心理，好好珍惜。

附近民眾看到好端端的美人樹慘遭剝皮直搖頭說，破壞路樹行徑很很不可取，大家應該盡力保護綠樹，也盼早日揪出破壞者。

路樹金門停車場

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