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行銷高雄獻出賽車初體驗 韓國瑜比贏大馬網紅Cody

2019-08-29 12:20聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

為衝高雄國際城市形象，並將國際關注度轉化成實質來客率，高雄市政府邀馬來西亞、泰國、日本、韓國、香港等5组國際知名網紅到高雄拍攝行銷短片，高雄市長韓國瑜今天還跟馬來西亞網紅Cody一起在鈴鹿賽道樂園賽車。

高雄市政府今上午在高雄大魯閣草衙道鈴鹿賽道樂園舉行國際網紅宣傳記者會，市長韓國瑜表示，透過國際知名網紅合作拍片拍美照以其知名度將高雄產業發展、多元族群丶節慶活動等觀光特色傳遞给海外民眾，再衝高高雄國際關注度，將人潮带進來，使高雄成為旅容來台首選，為城市注入商機。

韓國瑜表示，國際旅客來高雄住宿旅遊人数不斷増加，上半年1到6月表現亮眼，國際親光客約148萬人次，與去年同期相比成長23%，而日本、港澳、韓國及東南亞旅容一直是來台旅客的大宗，市府一直在思考要如何把到台灣的旅客往南部拉，形成南進南出，然後把高雄推薦介紹給更多的國際旅客，包括出國行銷、推出主題旅遊辩理行銷活動及國際宣傳等。

來自大馬的網紅 Cody Hong也出席記者會，還下場和韓國瑜比卡丁車競賽，雖然雙方車速都不快，但韓國瑜還是率先衝出賽道，並一路一馬當先衝回終點。

比完賽車後，韓國瑜受訪時被問到多久沒有開車的感覺？韓國瑜說，有一段時間沒開車了，在高雄忙得不得了，也都是司機開車，但他上車以後，馬上感覺就抓回來了。

韓國瑜說，賽車的方向盤特別硬，跟一般的轎車、房車不太一樣，所以兩隻手掌握方向盤的時候要穩定，其他油門煞車都差不多那，另因為它沒有避震系統，是靠車身的力量，所以它那個震動幅度會比較大一點，其實他覺得非常容易、簡單操作。

這整個賽車跑道，也是大概高雄唯一的賽車場，歡迎所有的海內外遊客，尤其一些青少年喜歡賽車的可以來體驗一下。

對於邀網紅一起來行銷高雄，韓國瑜說，因為要促銷城市，應該各種可能的管道都要用，除用一般傳統行銷外，這次特別請馬來西亞、泰國、日本、韓國、香港等網紅，藉著這些網路上社群媒體來行銷高雄，用自己國家的語言、自己的文化背景，對高雄在海外的宣傳，一定會有比較不一樣的幫助。

高雄市新聞局表示，這次邀請5組國際網紅行銷高雄，分別為馬來西亞 Youtuber cody、日本親子檔 Youtuber Yuwa Momo（音譯）、韓國近期人氣竄升並有「美大Oppa」之稱的設計師金忠宰、泰國Youtuber Kaykai Salaider及目前居住在韓國的香港Youtuber Mira，一起加入國際網紅系列宣傳影片行列。

高雄市長韓國瑜跟大馬網紅 Cody Hong比賽車。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長韓國瑜跟大馬網紅 Cody Hong比賽車。記者蔡孟妤/攝影
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韓國瑜網紅馬來西亞

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