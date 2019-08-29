親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

媒體最新民調／郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

鳳山圳上游瓦厝街排水溝染紅褐 土壤紅色鐵質融入水中

2019-08-29 12:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄民眾反映，鳳山圳上游瓦厝街排水溝水色，每逢下雨後水溝呈現淡紅棕色。高雄市環保局環境稽查科多次派員至瓦厝街民祥巷橋上游稽查，透過空拍方式沿渠道上游追查紅水來源，發現這股淡紅棕色汙水來自上游農田，並沿渠道流至下游民祥巷橋導致水色變淡紅棕色。稽查人員空拍並採樣檢測結果，確認農田雜草叢生且附近並無建築物，已排除事業廢水汙染。

環保局環境稽查科表示，稽查人員8月28日於上游巡查發現，上游鳳梨田土色呈現紅棕色，導致下游水色染紅；近日雖無強降雨，但仍有灌溉水、地表逕流及滲出水等，持續沖刷使土壤中紅色鐵質融入水中，沿農田溝渠排至下游，造成水色變紅。

環保局指出，根據歷次水質檢測結果發現，這股紅褐色廢水pH及導電度皆無明顯異常，重金屬部分多為未檢出或低於環保署公告的環境背景值，且河道沿線無建築物，推測非屬事業廢水排放。但水中溶鐵濃度達3.22 mg/L，推測為溶解性鐵導致水色變紅。

環保局表示已針對鳳山溪上游加強稽查，並於接獲陳情案件後都迅速到場稽查，採集具代表性水樣，並呼籲業者應妥善處理廢水，不得偷排而造成汙染。造成環境汙染者將依法裁處，維護河川水域水質。

稽查人員著青蛙裝溯溪民祥巷橋上游排水溝稽查。圖／高雄市環保局提供
稽查人員著青蛙裝溯溪民祥巷橋上游排水溝稽查。圖／高雄市環保局提供
分享
兩岸農地滲出水為紅褐水。圖／高雄市環保局提供
兩岸農地滲出水為紅褐水。圖／高雄市環保局提供
分享
鳳山圳上游農地滲出紅褐色水。圖／高雄市環保局提供
鳳山圳上游農地滲出紅褐色水。圖／高雄市環保局提供
分享

空拍建築鳳梨

相關新聞

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

藍批菊團隊濫用氣爆善款 綠反嗆把氣爆當政治提款機

2019-08-29 12:35

氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30

行銷高雄獻出賽車初體驗 韓國瑜比贏大馬網紅Cody

2019-08-29 12:20

開放公有建築冠名 高市掀論戰

2019-08-28 23:54

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

屏科大培育原民養蜂 助霧台重生

2019-08-28 23:47

大社工業區降編 環團籲政府兌現

2019-08-28 23:46

高市小黃駕駛免費健檢 限額800名

2019-08-28 23:39

表揚里長 韓國瑜：盼幫他們爭取薪水

2019-08-28 23:16

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

馬禮遜美國學校高雄分校爆腸道病群聚 遭衛生局裁處

2019-08-28 20:05

民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32

韓國瑜要求局處加強反毒：毒品動搖國本 一定要趕出去

2019-08-28 16:52

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

屏科大「蝦專家」讓果皮變飼料 改善養殖業不當用藥

2019-08-28 07:36

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／環團盼大社工業區降編 內政部都委會周五現勘

2019-08-28 14:00

影／環團：居民受夠了！高雄大社工業區速降編

2019-08-28 13:59

大社工業區降編 沈榮津：經部將再代為轉達廠商的期待

2019-08-28 11:48

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41
看更多

熱門文章

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地

2019-08-28 19:31

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31

桃園首間社宅9月將開放入住 1樓將設庇護工場

2019-08-28 18:19

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

車友請注意! 台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百

2019-08-28 16:57

廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對

2019-08-28 19:59

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

苗栗北橫橋墩下竟成「垃圾天堂」 議員批：縣府管理疏失

2019-08-28 19:33

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

台南玉皇宮捐住警器 24年來慷捐2千萬消防配備

2019-08-28 15:31

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

彰化田中養黑水虻 廚餘不夠吃

2019-08-29 00:03

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01

淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌

2019-08-28 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top