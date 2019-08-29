鳳山圳上游瓦厝街排水溝染紅褐 土壤紅色鐵質融入水中

2019-08-29 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄民眾反映，鳳山圳上游瓦厝街排水溝水色，每逢下雨後水溝呈現淡紅棕色。高雄市環保局環境稽查科多次派員至瓦厝街民祥巷橋上游稽查，透過空拍方式沿渠道上游追查紅水來源，發現這股淡紅棕色汙水來自上游農田，並沿渠道流至下游民祥巷橋導致水色變淡紅棕色。稽查人員空拍並採樣檢測結果，確認農田雜草叢生且附近並無建築物，已排除事業廢水汙染。

環保局環境稽查科表示，稽查人員8月28日於上游巡查發現，上游鳳梨田土色呈現紅棕色，導致下游水色染紅；近日雖無強降雨，但仍有灌溉水、地表逕流及滲出水等，持續沖刷使土壤中紅色鐵質融入水中，沿農田溝渠排至下游，造成水色變紅。

環保局指出，根據歷次水質檢測結果發現，這股紅褐色廢水pH及導電度皆無明顯異常，重金屬部分多為未檢出或低於環保署公告的環境背景值，且河道沿線無建築物，推測非屬事業廢水排放。但水中溶鐵濃度達3.22 mg/L，推測為溶解性鐵導致水色變紅。