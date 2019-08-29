推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜希望蓋愛情摩天輪，中央說願全力配合，台灣港務公司卻去函市府說沒土地、還設下嚴格條件。韓國瑜今說，期待中央能夠跟高雄配合，一旦把愛情產業鏈及愛情摩天輪做起來，會增加一個高雄非常棒的觀光亮點，希望中央政府能夠跟高雄市政府通力配合，不要再卡來卡去。

韓國瑜今在國際網紅宣傳記者會受訪時，被問到港務公司來函，韓國瑜說，非常期待中央能夠跟高雄配合，在愛河上的愛情摩天輪及發展整個愛情產業，是高雄未來可以大力發展的。18歲到80歲的人都渴望愛情，一旦把愛情產業鏈及把愛情摩天輪做起來，一定會增加一個非常棒的高雄觀光亮點，希望中央政府能夠跟高雄市政府通力配合，不要再卡來卡去，也期待他們這樣做。

內政部長徐國勇否認韓國瑜昨治安會報提到吸毒人口18歲以下52%，韓國瑜今被問到數字從何而來，他說，是毒防局補充一個報告，0歲到12歲叫兒童、12歲到18歲叫少年、18歲到24歲叫青少年，他根據毒防局的報告，就是青少年吸毒的，18歲、17歲、16歲這些，大概統計在52%。

韓國瑜說，所以他非常緊張，下月開始就要開學了，他要求教育局能夠編一些反毒的歌曲、反毒的舞蹈、反毒的演講比賽、反毒的戲劇，從高雄逐步推動，如果全國學校都能推動，先把毒品趕出校區，不要殘害下一代孩子，一定要讓整個教育界、學校感覺不吸毒的孩子才是高人一等、才是健康的，吸毒的孩子、吸毒的同學絕對不能被同學接受的，這個潮流、風潮起來後，從校園反毒，才能確保比較可能成功。

韓國瑜說，數字是毒防局跟他報告，就是青少年24歲以下吸毒，18、17、16歲的大概占52%，現在各種新型毒品大概340種，這是多可怕的事，小孩子在學校什麼都不懂，吃了一個巧克力棒，吃一包泡麵，裡面可能就有毒品，340種的態樣，所以反毒的工作已經刻不容緩，一定要全民一起來投入，高雄市政府一定在反毒工作，一定會抓得非常的緊，全力以赴。

高雄市政府表示，依據毒防局回報，高雄市108年7月高中職以下施用毒品共計104人，再依年齡層分，以17歲、18歲最高，占比達52%。與警政署統計的未成年人占總體施用毒品人數0.37%，兩者統計基礎並不相同。