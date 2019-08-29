韓教授與維尼出現雄中新生訓練 校方：社團招生吸眼球

2019-08-29 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄中學新生家長反映，孩子在新生訓練時出現網路KUSO高雄市長韓國瑜與中共國家主席習近平相擁的照片，學生也在網路交流版上留言，指看到「韓教授與維尼出現在大雄中帝國的新生訓練PPT」上，引起一陣譁然。

雄中校長謝文斌表示，經了解是發生在新生始業輔導社團簡介及招生活動中，內容由社團幹部自主，學校會輔導學生政治不應涉入校園，學生私下意見都予以尊重，但不適在公開場合如此。

家長反映，兒子新生訓練，前兩天都在影射，今天在900多個新生前直接開槓。看來，除草活動已向下扎根！但家長也提到，這是在新生訓練期間的社團招生活動，社團有自主的主張，都要給予尊重。

雄中表示，學校新生始業輔導為期三天，第三天為學校社團簡介及招生活動。該活動從主持與介紹的過程，歷年來均完全由學生自主辦理，發表內容學校也不會事先審稿。社團都利用此機會宣傳社團的特色，有時社團會以製造玩笑、吸引同學注意的方式，或邀請友校的女同學協助宣傳，藉此讓新生印象深刻。

雄中初步了解，畫面當時在台上宣導的為學生社團幹部（雄中男生與友校女生各一位），投影片只做為開場，以吸引同學注意，隨即進入社團本身的介紹，並非受人指使或有特殊政治意圖或目的。由於社團動態展與靜態展分屬兩樓層，老師在場走動輔導學生動態及靜態的社團招生，也無法完全顧及學生發表的短暫簡報內容。