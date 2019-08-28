愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



交通部高雄港務局曾辦理「高雄港舊港區再開發整體規劃委託技術服務案」，以前中央的規劃案就有摩天輪。 記者蔡孟妤／翻攝 分享 facebook

高雄市長韓國瑜想推動愛情摩天輪，行政院副院長陳其邁昨說，對高雄觀光有利，中央會全力配合。但高雄市經發局卻收到港務公司來函，表示沒有足夠空間可供規畫摩天輪，還訂下條件，要2公頃以下基地才能洽談。

市府明天要辦摩天輪招商說明會，經發局說，確實有不少廠商屬意的基地是在高雄港周邊。但高雄港周邊不少土地歸中央管轄，若廠商屬意港區土地開發，需要中央支持。

陳其邁昨天受訪時說，高雄推動觀光產業，中央會盡力配合，也希望韓市長「不是想到什麼就做什麼」。

隸屬中央的台灣港務公司近日發函給高雄市經發局，指高雄港邊土地涉及高雄港舊港區（1－21號碼頭）場域，經發局5月召開「愛河摩天輪開發案」第1次跨局處協調會議，出席代表在會議中明確表示舊港區各碼頭係提供郵輪、觀光船等港埠作業船舶持續靠泊使用等，無足夠空間規畫。

港務公司也訂下條件，如投資廠商有2公頃以下基地的開發意願，且符合商港法相關規定者，再提供具體投資計畫，向高雄港區土地開發公司洽談合作方式。

一名經發局官員表示，沒有聽說有2公頃的規定，不禁令人疑惑「中央到底有沒有想要一起開發合作？」

高雄市都發局也證實，交通部高雄港務局曾辦理「高雄港舊港區再開發整體規畫委託技術服務案」，以前中央的規畫案就有摩天輪的構想。