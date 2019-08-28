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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

馬禮遜美國學校高雄分校爆腸道病群聚 遭衛生局裁處

2019-08-28 20:05聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市衛生局8月22日接獲民眾投訴，馬禮遜美國學校高雄分校有疑似腸道傳染病群聚事件，截至26日累計38人出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀。衛生單位昨天再次前往學校輔導各項防疫工作，雖於已5次函文、3次實地防疫輔導要求在案，但複查時仍發現校方廁所沒有清潔消毒紀錄，且未依限提供前一周發病學生資料以釐清首發個案，致有拒絕、規避或妨礙疫情調查及延宕防疫處置。衛生局決定依傳染病防治法第43條及67條規定，處6萬至30萬元的罰鍰。

高雄市衛生局疾管處代理處長潘炤穎表示，這所學校截至26日累計38人出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀。8月21有13例、22日有21例、23日有2例，8月26日再新增2例，侵襲率為13.2%。衛生局尤其擔心26日又新增2例，前往複查時發現學校竟未積極配合防疫，決定裁罰。

疾管處代理處長潘炤穎表示，為釐清病原體及遏止疫情擴大，衛生局已採集6人糞便檢體送驗，還有2人採檢中，並偕同環保局針對疑似為共通感染源頭的飲水機採集，共計10台飲水機11件檢體送驗，另已輔導校方暫停混班、跑班及社團等共同活動，暫停使用校內按壓式飲水機，請學生自備水壺或學校提供瓶裝水使用，持續落實環境清消工作，主動提供宣導資料強化親師溝通等防治措施。

衛生單位也邀集學校校護及專責人員共同開會討論疫情，逐一宣達高雄市各項傳染病公告內容，因國情及語言關係，需逐步教學校建置各項傳染病統計通報機制，建立標準作業流程，並要求一周內提報防疫改善計畫。

高雄市共有5間外僑學校，衛生局已同步協請教育局持續督導校方遵守相關防疫措施。

馬禮遜美國學校高雄分校有疑似腸道傳染病群聚事件，衛生局懷疑是傳統按壓式飲水機肇禍...
馬禮遜美國學校高雄分校有疑似腸道傳染病群聚事件，衛生局懷疑是傳統按壓式飲水機肇禍，要求學校全面停用。圖／高雄市衛生局提供
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衛生局傳染病高雄市

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