民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄在日治時期為日軍南進軍事重鎮，擁有大量軍事坑道、防空洞、砲陣地等設施遺址，適合推動軍事觀光。圖／軍事遺址探勘小組提供 分享 facebook 高雄在日治時期為日軍南進軍事重鎮，北起岡山、南到林園都擁有大量軍事坑道、防空洞、砲陣地等設施遺址。

高雄民間愛好登山及文史工作者，組成「軍事遺址探勘小組」，從荒煙蔓草、不見天日中，有系統探勘並推動軍事遺址觀光，希望吸引軍事迷到高雄。

高雄市府也頒發感謝狀給探勘小組成員，包括宋德威、陳佩琪、楊吉壽、蔡坤霖、謝志昇、洪偉庭、方中城、林志德、潘子如、林財正與李承融。小組中唯一的女性成員陳佩琪說，會接觸探勘是因為同好伙伴的引領，以前只是純粹登山，接觸之後才知壽山有這麼多軍事坑道，也對地方文史有了濃厚興趣。

高雄舊名打狗，從清朝時期、日據時代及國民政府時期，有不少軍事設施與遺址，例如日治時代防空洞軍事遺址「鼓山洞」，在台灣光復後由警備總部接手，隧道還保留昔日偵訊室。「鼓山洞」已成為高雄軍事遺址觀光首站。

探勘小組成為對高雄的軍事遺址如數家珍，藍波山野技能工作社負責人宋德威說，像岡山「漯底山自然公園」、小崗山「日治高雄空大坑道」、鼓山日治時期毒蛇研究所坑道（警總秘密指揮所）、左營龜山隧道、西子灣蔣介石地下秘密指揮所、半屏山地下水庫、岡山警總時期拘留室、柴山天威古道（特攻訓練基地遺址）、林園鳳桂尖坑道遺址、林園陸戰隊兩棲蛙人部隊（陸軍成功隊）訓練遺址坑道群、鼓山路警總時期水牢地道、清代「台灣關地界」碑、日治大寮砲陣地碉堡、日治內惟高雄溫泉館遺址及柴山海岸日軍震洋特攻隊格納豪坑道遺址等，許多遺址都是軍事遺址探勘小組及文史工作者費盡千辛萬苦循跡，才重見天日。