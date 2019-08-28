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要求局處加強反毒 韓國瑜：毒品動搖國本 一定要趕出去

2019-08-28 16:52聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜下午出席市府第4次治安會報，他致詞時說，現在高雄市府團隊被高標準檢驗，請相關局處、特別跟治安有關的，要特別要警惕。另開學在即，希望相關局處能把反毒變成潮流，毒品一旦滲透，真的會動搖國本，校園一定要把關、要強力反毒，一定把毒品整個趕出去。

韓國瑜今天出席治安會報，開放媒體前10分鐘拍攝採訪，但會前會後均不受訪，面對媒體提任何問題，也均未回應。韓國瑜在治安會報致詞表示，高市議會9月開議，請相關局處長對治安有關的議題，要周延準備，回覆議員時態度溫和，依法迅速辦理。

此外，韓國瑜說，針對市民安全，包括登革熱、防颱、豪大雨等等，市府團隊付出很大努力，還有軍方支援，但還是要請相關單位，特別重視安居的問題，各種不可測知的天然災害，請相關局處保持警惕，包括市容環境的巡檢，山區各方面的居民安全，及各種緊急應變機制等。

他並表示，高雄觀光客上半年度成長，從住房來看，至少成長21%，如果加上沒有在高雄過夜或住在親友家的觀光客，數字可能要遠大於21%，保護所有觀光客安全，是市府基本工作，請警察局等相關單位特別重視，觀光客來高雄一定要既好吃又好玩，還有最安全。

韓國瑜說，現在高雄市政府團隊，可說是被高標準檢驗，市府相關局處，特別跟治安有關的，要請特別警惕，因為每個工作環節都被放大鏡檢視，這是前所未有。從好處來想，讓市府工作能精益求精，當然另外一個角度來看，工作壓力會比較大，但市民能得到市府各種服務，是應該的。

韓國瑜最後強調，9月份開學在即，他非常憂慮毒品，調查毒品的資料發現，18歲以下在吸毒的，大概百分之52，這是不得了的事，毒品的態樣、各種變形大概有340種，一般同學已經沒辦法看得出來是不是毒品，可能是水果盤、牙籤、郵票、泡麵、巧克力棒，結果都是毒品。

韓國瑜說，毒品如果一旦從蛋黃區蔓延到了蛋白區，從市區蔓延到了郊區，從高年齡往低年齡滲透，這對高雄市、甚至整個台灣都是不得了的事，市府推動三區合一，就是校區、管區、社區結合起來防堵。

不過韓國瑜認為三區合一還不夠，他並希望相關局處，能把反毒變成一個潮流，不管是用歌曲、舞蹈、戲劇、演講、辯論、社團等，要讓整個校園覺得不碰毒品的孩子才健康正常，一旦碰了毒品是被其他同學排斥的。

韓國瑜說，如果沒有辦法讓學校形成這樣一個反毒網跟潮流、風潮，毒品一旦滲透，真的是動搖國本，拜託相關單位每校園一定要把關，一定要強力反毒，一定要先從校園把毒品趕出去，再從社區開始，也希望跟檢方攜手合作，一定要把毒品趕出高雄，進一步能夠把全台灣校園都能夠反毒成功。

高雄市長韓國瑜下午出席市府第4次治安會報。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜下午出席市府第4次治安會報。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜毒品反毒

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