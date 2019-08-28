屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府九月起推出小黃公車全新服務。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook 屏東縣政府9月起推出全新的貼心巴士－小黃公車服務，為了提高辨識度，每輛小黃公車皆裝設LED車燈識別，可顯示路線名稱，車身及引擎蓋上也會張貼專屬識別貼紙，易於讓乘車的長輩及民眾辨識；除了維持10元銅板價外，705老崙線還增設了三座屋站、長治衛生所及單座屋站，請民眾多加利用。

為改善偏鄉交通不便的困境，屏東縣政府自去年起推出小黃公車服務，對於道路狹小、公車路線未行經的社區，改用機動性較高的計程車替代公車，推出定時定點的貼心巴士(TaxiBus)接駁服務，未料成效不如預期。

縣府檢討後，9月起將推出全新車輛服務4條路線，分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」、「705老崙線」，並與村里長共同會勘後，於 705老崙線增設了三座屋站、長治衛生所及單座屋站，各路線以長者日常需求為出發，串連社區長照關懷據點、里民活動中心及廟埕，並通往市區醫院、縣府及屏東車站，希望提供長者更便捷的服務。

縣府說，為了提高辨識度，每輛貼心巴士皆裝設LED車燈識別，可顯示路線名稱，車身及引擎蓋上也會張貼專屬識別貼紙，易於讓乘車的長輩及民眾辨識。同時全面更新站牌資訊，落實顏色管理，站牌上僅顯示當站資訊，並將時刻放大，讓民眾一目瞭然。