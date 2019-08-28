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影／韓國瑜又被嗆 里長酸：苦民所苦 睡到中午

2019-08-28 12:22聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，親自頒獎給169位里長，正興里長沈秀玲上台領獎時，當場把外套拉鍊拉開，秀出貼在自己胸前「苦民所苦、睡到中午」的紙張，讓韓國瑜一臉尷尬。隨後上台的三川里長莊晉勳則拿罷免連署書給韓，但韓沒有接受。

莊晉勳表示，韓國瑜曾說做得不好會罷免自己，站在基層他就覺得韓做得不好，之前wecare高雄召集人尹立拿罷免書給他，獲得相應不理，因此今天特地送來。

高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，三川里長莊晉勳拿罷免連署書給韓被警方...
高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，三川里長莊晉勳拿罷免連署書給韓被警方架開。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，正興里長沈秀玲上台領獎時，當場把外套...
高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，正興里長沈秀玲上台領獎時，當場把外套拉鍊拉開，秀出貼在自己胸前「苦民所苦、睡到中午」的紙張，讓韓國瑜一臉尷尬。記者劉學聖／攝影
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隨後上台的三川里長莊晉勳則拿罷免連署書給韓，但韓沒有接受。記者劉學聖／攝影
隨後上台的三川里長莊晉勳則拿罷免連署書給韓，但韓沒有接受。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜2020選舉

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