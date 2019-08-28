影／韓國瑜又被嗆 里長酸：苦民所苦 睡到中午

2019-08-28 12:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天出席資深里長表揚大會活動，親自頒獎給169位里長，正興里長沈秀玲上台領獎時，當場把外套拉鍊拉開，秀出貼在自己胸前「苦民所苦、睡到中午」的紙張，讓韓國瑜一臉尷尬。隨後上台的三川里長莊晉勳則拿罷免連署書給韓，但韓沒有接受。