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石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41聯合報 記者王昭月╱即時報導

搶在內政部都市計畫委員會本月30日到高雄大社工業區現勘前，地球公民基金會與大社環境守護聯盟今早特地選在可以鳥瞰石化工業區的大樓頂樓召開記者會，為居民權益「發聲」，他們表示，大社工業區降編乙種工業區的承諾已經延後近一年還沒兌現，石化災民已經受夠。

今天這場記者會選在民宅頂樓召開，主要凸顯工業煙囪下大社居民的日常，避免內政部委員30日到場時，看到的是工業區刻意呈現的美好一面。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎說，今年4月聯盟發起異味調查，217人受訪，約30%表示每天聞到異味，50%每周聞到異味。而他周遭的親友有人50歲因血液疾病過世，有70歲長者也因血液疾病倒下，另有名10多歲小孩剛做完骨髓移植，他要問經濟部何時才放高雄一條生路，前市長陳菊、行政院副院長陳其邁及現任市長韓國瑜，是否看到高雄汙染的問題，

到場聲援的中山大學社會系副教授邱花妹說，大社工業區降編乙工一案，讓受汙染的居民與石化勞工陷入對立，對雙方都不公平，也模糊大社工業區降編對高雄甚至台灣工業轉型的重要性。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，他們希望30日內政部都委會官員現勘的地點，應該深入民宅，才能了解問題真貌。她表示，大社附近的仁武區水管路，地底仍有運送丙烯的石化管線，而路的上方即是高鐵軌道，一旦管線出現意外，將波及多少人的身家性命？

念理工的江姓居民說，石化原料中的苯就是致癌物，這也是他不得不站出來力挺工業區降編的原因。包括高雄市議員張勝富、黃捷，今早都到場聲援。

地球公民基金會副執行長王敏玲（左四）指鄰近大社區的仁武水管路，地底仍有輸送原料的...
地球公民基金會副執行長王敏玲（左四）指鄰近大社區的仁武水管路，地底仍有輸送原料的石化管線，安全堪虞。記者王昭月／攝影
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地球公民基金會及大社環境守護聯盟今早選在可以鳥瞰石化工業區的民宅頂樓，為自己的權...
地球公民基金會及大社環境守護聯盟今早選在可以鳥瞰石化工業區的民宅頂樓，為自己的權益發聲。記者王昭月／攝影
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內政部都委會訂本月30日到大社石化工業區現勘。記者王昭月／攝影
內政部都委會訂本月30日到大社石化工業區現勘。記者王昭月／攝影
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