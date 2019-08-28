屏科大「蝦專家」讓果皮變飼料 改善養殖業不當用藥

2019-08-28 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



果皮也能變飼料！有著「蝦專家」封號的屏東科技大學水產養殖系家特聘教授鄭文騰，今年榮獲「全國十大傑出農業專家」。鄭文騰長期投入養殖魚蝦研究，利用香蕉皮、布袋蓮等生物性廢棄物，研發出水產動物機能性保健添加劑，更透過發酵產品分離特殊性益生菌，作為生理免疫調節劑與養殖水質改良劑，經實驗證實能提升養殖魚蝦的存活率，未來將陸續透過技術轉移，進一步嘉惠養殖業。

鄭文騰從事教職35年，曾協助國合會進行非洲查德、甘比亞、布吉納法索及東南亞印尼、馬來西亞等國評估其水產養殖產業發展狀況，作為台灣援助邦交的重要幫手；另外，也輔導推動輸出大陸甲魚養殖場登錄管理，確保產品衛生安全及輸銷程序符合規範，提升台灣甲魚品管及暢通銷售管道。

鄭文騰表示，為了因應食安問題，減少消費者對養殖魚蝦多半使用過多抗生素的疑慮，於是著手研究以大型海藻、布袋蓮、香蕉皮、可可果莢等，萃取出天然生物活性物質製作水產動物機能保健劑，同時解決天然的農業生物性廢棄物的問題，可以說是一舉兩得，目前已經技術轉移給5間廠商，未來持續。