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衛武營查獲多處登革熱孳生源 高市衛生局連開9張舉發單

2019-08-27 21:11聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

被美國時代雜誌譽為「2019全球百大最佳去處」的衛武營國家藝術文化中心，竟成登革熱病媒蚊孳生溫床！高雄市府防疫團隊近日在衛武營園區進行病媒蚊監控，連續3周捕獲47隻成蚊，更在園區內44處樹洞、裝置藝術竹節內及人工容器瓶罐等，找到大量病媒蚊幼蟲，向權管單位工務局養工處（3張）、行政院文化部（6張）共開出9張舉發單，將依法取締告發。

衛生局表示，衛武營藝文中心園區範圍廣達近10公頃，文化部卻表示，僅2名環境維護人員負責環境管理工作，雖定期雇工噴藥，但未落實孳生源巡檢，導致病媒蚊密度持續偏高。由於日前第48例登革熱本土案例曾到衛武營活動，該處已屬登革熱高風險區，衛生局、環保局兩位副局長今到現場輔導查核，要求衛武營管理單位應每周巡檢孳生源，防疫團隊也會持續加強稽核。

衛生局說，衛武營園區內積水孳生病媒蚊之處眾多，包括花器、水桶、樹洞、竹節、冷氣排水管、寶特瓶、帆布、垃圾桶及汙水池等；近南京路側的廢棄空屋及圍牆邊，更堆置藝術文化中心老舊看板及四處散落瓶罐、垃圾，依法開出舉發單，要求權管單位盡速整頓環境，並善盡維護管理之責。

高雄市目前本土登革熱病例共有51例，還在監控警戒期內的區域，包括苓雅區福康里、仁武區五和里及左營區新上里等3個行政區，疫情將持續監控制9月12日，因應目前疫情狀況，提醒民眾加強社區環境整頓、積水容器減量、病媒調查及孳生源清除等，控管環境病媒蚊密度，以降低登革熱疫情散播風險。

衛武營國家藝術文化中心被防疫團隊查獲44處積水點孳生病媒蚊幼蟲，連樹洞、裝置藝術...
衛武營國家藝術文化中心被防疫團隊查獲44處積水點孳生病媒蚊幼蟲，連樹洞、裝置藝術竹節內部都找到孑孓，已開出9張舉發單。圖／高雄市衛生局提供
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衛武營國家藝術文化中心幅員廣大，但近10公頃園區僅配置2名環境管理人員，無法落實...
衛武營國家藝術文化中心幅員廣大，但近10公頃園區僅配置2名環境管理人員，無法落實定期孳生源巡檢，最近遭防疫團隊查獲44處積水點已孳生大量病媒蚊幼蟲，成登革熱傳播溫床。記者蔡容喬／攝影
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衛武營國家藝術文化中心被防疫團隊查獲44處積水點孳生病媒蚊幼蟲，連樹洞、裝置藝術...
衛武營國家藝術文化中心被防疫團隊查獲44處積水點孳生病媒蚊幼蟲，連樹洞、裝置藝術竹節內部都找到孑孓，已開出9張舉發單。圖／高雄市衛生局提供
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衛武營病媒蚊衛生局

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