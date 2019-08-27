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與勞工共賞活個精彩 韓國瑜盼勞動條件變更好

2019-08-27 18:49中央社 高雄27日電

高雄市勞工局今天舉行勞動教育電影欣賞活動，放映勵志片「活個精彩」，市長韓國瑜到場與勞工共賞影片，期盼藉活動增進勞工身心健康，使勞資關係更和諧、勞動條件變更好。

韓國瑜下午與高市勞工局長王秋冬及多名高雄市議員至高雄夢時代喜滿客影城，參加百工有約-「活個精彩」勞動教育電影欣賞活動，與現場300餘名工會及勞工代表共賞影片。

韓國瑜期盼藉由激勵人心的電影賞析，增進勞工身心健康，他並期盼與工會領袖攜手合作、解決問題，使勞資關係更加和諧、勞動條件更好。

韓國瑜表示，高雄有800餘個工會，勞動人口約有140萬人，勞工對高雄非常重要；不管是找工作的年輕朋友或是中高齡求職者，他請勞工局加快媒合，勞工局也會盡力搓合、協助找到合適工作。

他說，這次活動透過勵志電影使勞工適當放鬆身心，他之前曾看過「活個精彩」，因為太好看讓他再次欣賞回味，也相信大家看完離開戲院後會充滿信心、歡樂和陽光，片中鼓勵人們在低潮時勇敢站起來，找到人間的愛，令人印象深刻。

韓國瑜說，市府及勞工局是大家的好朋友，彼此是夥伴關係，盡量溝通、對話，讓勞資感受市府是友善的服務團體，而不是高高在上；政府最重要的職責是與民眾共同解決問題。未來會有很多挑戰，希望跟工會領袖攜手合作，解決低薪、招商、勞工管理等問題，吸引更多企業來高雄投資。

「活個精彩」劇中兩名主角跨越彼此差異，締結真正的友情，儘管雙方階級和個性上有極大差異，但在經歷一連串摩擦、衝突後，逐漸從彼此身上學習到不同的處事態度，體會從未有過的酸甜苦辣，同時探索生命的真正價值，片中跨越貧富階級、相互擁抱鼓勵，令人感動。

韓國瑜勞工局電影

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