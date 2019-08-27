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屏東枋寮「樂圾通APP」 一機在手掌握垃圾車動態

2019-08-27 18:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

現代雙薪家庭多，枯等和追趕垃圾車的問題一直困擾民眾，屏東縣枋寮鄉因幅員大，垃圾車出勤不易準時到點，鄉長陳亞麟今年3月推出夜間定點垃圾車後，再導入智慧垃圾車系統衛星定位APP，下月1日起，民眾透過手機就能掌握最即時的垃圾車動向，不必再痴等或追趕垃圾車。

枋寮鄉長陳亞麟說，全鄉15個村落的面積近60公頃，地理位置還依山又傍海，垃圾車運輸路線可說上山下海，到點時間不易掌握，為體恤上班族下班時間已近傍晚，錯過倒垃圾時間，枋寮鄉公所今年3月起就排定每周二、四、五晚間7到8時的定點垃圾車，方便上班族輕鬆丟垃圾。

他說，各縣市政府推行垃圾不落地政策後，倒垃圾彷彿就變成一件耗時的苦差事，所幸科技的發展，大大增加倒垃圾的便利性，鄉公所把公所10輛垃圾車、回收車都裝衛星定位追蹤器，並結合「樂圾通」APP，公布垃圾車動態，鄉親只要下載APP，就可以查詢垃圾車位置，若再設定提醒，更能掌握垃圾車時間，讓日常倒垃圾更加輕鬆。

枋寮鄉下月1日啟用智慧垃圾車衛星定位系統，是繼屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、里港鄉、東港鎮、長治鄉後第7個使用的鄉鎮市；枋寮鄉地利村長陳有東說，科技源自於生活，請子女幫忙下載這款APP，在家就可以看到垃圾車的動向，他也鼓勵村中老年人下載，享受科技帶來的便利性。

屏東縣枋寮鄉長陳亞麟（中）導入智慧垃圾車系統衛星定位APP，下月1日起，民眾透過...
屏東縣枋寮鄉長陳亞麟（中）導入智慧垃圾車系統衛星定位APP，下月1日起，民眾透過手機就能掌握最即時的垃圾車動向，不必再痴等或追趕垃圾車。記者潘欣中／攝影
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垃圾車屏東縣上班族

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