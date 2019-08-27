六龜「雞屎臭」發威 居民直呼快不能住了

2019-08-27 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



大雨過後回復高溫天氣，高雄六龜區市街的惱人臭氣，又再出現。圖／讀者提供 分享 facebook 高雄六龜地區被視為城市的後花園，不過多年來一直無解的「雞屎臭」，讓居民好無奈，最近光復路一帶街道臭味又開始飄散，六龜國中、小校園首當其衝，有居民大嘆「好山好水卻好臭」，到底誰來管管！

高雄市六龜區公所表示，區公所亦收到反映，初步研判可能是果園施用有機肥或雞禽養殖場溢散的氣味，已發文請求市政府環保局及農業局釐清汙染源， 儘速解決，還六龜居民清淨空氣。

六龜區市街飄散臭氣問題，今天在當地LINE群組引發熱議，網友說，這種氣味白天有，晚上更明顯，聞起來比工業區還臭，有人等公車時受不了，索性閃進附近超市吹冷氣避臭，更有民眾無奈地說，「白天要戰小黑蚊，晚上要戰琉璃蟻，還要整天聞雞屎味，真的快不能住了」。

居民反映臭味溢散的區域，集中在六龜加油站到光復路一帶，而六龜光復路上沿道是六龜中學、六龜國小及社福館及農會門市，不少人替學生抱怨，上課都要聞這種味道，如何專注學習。

六龜中學證實，空氣中的確常飄散濃濃的屎味，外賓來訪時只有無言。隔鄰六龜國小有教師上周因聞到臭味，誘發呼吸道過敏，更有民眾直指，六龜中小學後方坡地有人大養香檳鳥，不排除是汙染源，但據聞「後台」很硬，所以不動不山。