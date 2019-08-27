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勇闖深藍艱困選區 民進黨發言人投入馬祖立委選戰

2019-08-27 16:36聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

民進黨發言人李問昨表示，將投入2020連江縣立法委員選舉，並在臉書上分享當年在中國大陸差點被警察抓走的經驗，讓他毅然決然放棄美國籍，回台當兵。李說，希望透過參選，讓馬祖還有全國民眾知道，新世代的民進黨，不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2300萬人的權益。

現年30歲的李問昨在臉書貼文表示，2012年他還在美國芝加哥大學念碩士時，到四川鄉間進行採訪調查，有次在一個村落，看到一個約100人的訪團，新奇之下就跟著訪團拍照，沒想到之後卻遭倒10多名警察包圍、喝斥，相機也被奪走。後來才知道，那是地方層級共產黨組織部的訪團。

「我沒有做錯任何事。但當時心中很恐懼，也很震撼」，在那個當下，李希望國家可以繼續保有自由與資訊透明的環境，李表示，過去認識許多優秀的中國朋友，但不自由的環境下，再優秀的人民，都無法決定自己的命運，所以他決定回到台灣，並在中華民國國軍服兵役，盡一己之力，「守護民主自由，是我的驕傲。」

李問表示，非常榮幸獲得民進黨徵召，他服務馬祖的心，跟當初回台灣服兵役的心境一樣，他的初衷沒有變，希望盡一份心力，為家園做一點事情。因他長期關注國防事務，常體驗馬祖的戰地景觀，感觸特別深，也曾任英文報紙Taipei Times記者及國家安全會議國防幕僚，對於馬祖的未來。

李希望，透過媒體及外交實務經驗，與馬祖優秀的年輕世代人才一起打拚，強化馬祖觀光品牌口碑，並參考世界各國「島嶼觀光」的案例，讓馬祖走出自己的路，在拓展客源的同時，讓觀光客停留時間變長、消費額度變高，則能帶動觀光品質全面提升。

對此，馬祖現任立委陳雪生表示，他非常歡迎李問一起參選馬祖立委的選舉，認為多一個人能為馬祖及離島爭取更多資源和建設，是件值得祝福且開心的事。但李也表示，馬祖是個小地方，人與人之間的連結非常緊密，他長期深耕馬祖，一對一為鄉親服務，對於2020立委選戰非常有信心。

民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書...
民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書粉絲團
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民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書...
民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書粉絲團
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民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書...
民進黨發言人李問（圖）昨獲得徵召，將投入2020連江縣立委選舉。圖／截自李問臉書粉絲團
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馬祖民進黨

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