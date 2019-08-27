請工會幹部看電影 韓國瑜：市府與工會是夥伴關係

2019-08-27 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局今天下午邀全市3百多位工會幹部在夢時代喜滿客影城觀賞電影「活個精彩」，高雄市長韓國瑜在電影放映前15分鐘就抵達，他致詞表示，高雄市今年到現在創造7萬7千多個工作機會，有意願上班的則有3萬多人，不管是年輕朋友或中高齡找工作，「沒關係，勞工局都能幫忙！」

韓國於也感謝工會默默付出、陪伴140萬名勞工朋友，高雄有855個工會，數量驚人，像台北、新北市這麼多人，才5、6百個工會，勞工局不是找大家來泡茶，而是請大家來看勵志電影；「這部電影好多年前就看過了，因為太好看，又再看了一次」，鼓勵人在低潮時勇敢站起來、找到人間的愛，大家離開電影院時，會充滿信心和歡樂。

韓國瑜表示，市府是一個友善的服務團隊，而不是高高在上的管理者，要和大家一起解決低薪、招商、勞工管理問題，這是最重要的職責所在，希望讓高雄勞資關係更好。