「漁惑滿滿」桌遊 職能治療師公會專為長輩設計的

2019-08-27 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



桌遊在台灣近年盛行，也吸引到各年齡層的玩家及進入樂齡長者的社區生活中，研究發現讓長者玩桌遊可訓練觀察力、注意力及反應力，預防或延緩認知退化，減少失智症發生，高雄市前鎮區明義社區發展協會與高雄市職能治療師公會合作，設計「漁惑滿滿」桌遊，透過專業的職能治療師揪長輩一起玩桌遊，老人家都覺得很新鮮。

這項高雄健促2.0方案，是高雄市政府社會局與高雄市職能治療師公會、高雄市物理治療師公會合作進入社區照顧關懷據點，志工帶領長輩健康促進課程的方案。

專業的職能治療師與物理治療師到社區照顧關懷據點進行每周一次2個小時、共20堂課，內容包含肌力強化運動、認知促進、膳食營養、生活功能重建訓練、口腔保健以及社會參與等6預防照護主題。

「漁惑滿滿」這套桌遊連結社區特色與菜市場常見魚貨，高雄市職能治療師洪振富表示，遊戲強調訓練長者的視覺觀察力、視動反應、記憶力及強化認知功能，增加長輩間的社交互動與口語表達，加上遊戲的趣味性或獲勝的成就感，也讓長者回顧採購魚貨時的回憶，透過遊戲方式訓練長者記憶、分類與反應力，還可讓長者分享其經驗，可做為高齡生活中預防失智、老人憂鬱的最佳活動。