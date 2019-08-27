棄檳榔轉種無花果 六旬果農架網站自產自銷

2019-08-27 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



果農郭財明原是檳榔農兼批發商，15年前轉種無花果，如今果園分布崁頂鄉及潮州鎮，但將近2公頃面積在最初期是從3株無花果苗種起。另外，雖然郭今年已68歲了，但身體還很硬朗，每天親自下田忙著採果整理果園，更抱著不服老的精神，學習架設網路平台自產自銷，顧品質、價格公道贏得消費者信心。

郭財明說，種無花果是個機緣，15年前太太在佛堂修行，帶回來3株無花果苗，該開始還種在花盆中，聽聞佛堂師父說無花果營養價值高，鼓勵他大面積栽種，半信半疑下，把一塊檳榔園砍掉改種無花果，剛開始還沒有學到要領，還死了不少棵。

直到後來做高畦方便排水、不噴除草劑、肥培管理、用繩子固定高掛枝幹，在果園架設軌道、溝車，才打造高產能的無花果園。郭財明說，種成功之後，卻面臨找不到通路，剛開始都免費送到佛堂，再經由介紹推廣，他幾年跑遍高屏地區寺廟佛堂。

10年前在潮州增購田地種植，一半是網室，一半網室再加上塑膠布，加塑膠布因光線較不足，所以產量略低，但沒有塑膠布的則產量穩定，但若下大雨，則搭塑膠布的無花果不受雨水影響，仍然可以收成，達到互補作用。