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棄檳榔轉種無花果 六旬果農架網站自產自銷

2019-08-27 07:35聯合報 記者江國豪╱即時報導

果農郭財明原是檳榔農兼批發商，15年前轉種無花果，如今果園分布崁頂鄉及潮州鎮，但將近2公頃面積在最初期是從3株無花果苗種起。另外，雖然郭今年已68歲了，但身體還很硬朗，每天親自下田忙著採果整理果園，更抱著不服老的精神，學習架設網路平台自產自銷，顧品質、價格公道贏得消費者信心。

郭財明說，種無花果是個機緣，15年前太太在佛堂修行，帶回來3株無花果苗，該開始還種在花盆中，聽聞佛堂師父說無花果營養價值高，鼓勵他大面積栽種，半信半疑下，把一塊檳榔園砍掉改種無花果，剛開始還沒有學到要領，還死了不少棵。

直到後來做高畦方便排水、不噴除草劑、肥培管理、用繩子固定高掛枝幹，在果園架設軌道、溝車，才打造高產能的無花果園。郭財明說，種成功之後，卻面臨找不到通路，剛開始都免費送到佛堂，再經由介紹推廣，他幾年跑遍高屏地區寺廟佛堂。

10年前在潮州增購田地種植，一半是網室，一半網室再加上塑膠布，加塑膠布因光線較不足，所以產量略低，但沒有塑膠布的則產量穩定，但若下大雨，則搭塑膠布的無花果不受雨水影響，仍然可以收成，達到互補作用。

如今郭的無花果1年2收，春季果最多，毎回採收300斤上下，但郭財明產期調節，可以到全年收成，以鮮果為主銷售，次級果則加工成酵素，很多人指定要購買。

無花果農郭財明（68歲），15年前砍除檳榔園改種無花果，更架網站自產自銷，贏得消...
無花果農郭財明（68歲），15年前砍除檳榔園改種無花果，更架網站自產自銷，贏得消費者好口碑。記者江國豪／攝影
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