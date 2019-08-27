親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜夫婦陪球員觀影 挺籃球運動及國片

2019-08-27 02:53中央社 高雄26日電

高雄市韓國瑜與妻子李佳芬今晚陪同多所高雄市高中、國中籃球校隊球員一起觀賞國片「下半場」，以行動支持籃球運動及國片。

高雄市政府運動發展局晚間在高雄夢時代喜滿客電影城包場，邀請高雄市體育會、籃球委員會、鳳甲國中、中山工商等在地國高中籃球隊員，觀賞以HBL高中籃球聯賽為背景的電影「下半場」，綽號「姥姥」的籃球教練劉錦池共襄盛舉，韓國瑜偕李佳芬也到場陪同球員觀影。

韓國瑜在現場與籃球隊員們等合影，並應球員要求在籃球上簽名。

劉錦池在籃壇執教鞭40年，培訓出田壘、吳永仁、周士淵等籃壇球星，韓國瑜致詞特別推崇劉錦池對籃球運動貢獻卓著。他並希望與會籃球隊球員都能從這部電影得到更多啟發，繼續在球場堅持努力、突破自我。

韓國瑜表示，他來看這部片，第一是鼓勵國片，第二是希望能夠了解運動員精神，觀看片中球員在下半場如何反敗為勝，非常勵志。

李佳芬沒有公開致詞，她面對媒體提問來意時，僅說支持國片。

電影「下半場」演員不乏素人球員，球員在場上的憤怒、沮喪、興奮等情緒真情流露，連情緒失控時飆罵的髒話也毫不掩飾，加上運用運球、球員碰撞、球鞋磨擦等聲音為配音，讓觀眾身歷其境。

「下半場」以「一切都要來真的」為拍攝標準，曾進行全台海選，挑選一批真正的籃球員，再結合幾名有籃球底子的新生代演員，打造一部台灣本土、熱血的HBL青春籃球電影。

韓國瑜電影高雄市

相關新聞

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

高雄提都市設計 打造不怕淹城市

2019-08-26 23:34

單身婚育租金補貼 9月2日受理申請

2019-08-26 23:29

六合、凱旋青年夜市 獲示範觀光夜市認證

2019-08-26 23:27

屏東青創聚落 要改「大手牽小手」

2019-08-26 23:25

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

消防宣導出招 迷你消防員拉水線射水超吸睛

2019-08-26 11:56

一日農夫創客學堂 用時間把味噌釀成藝術品

2019-08-26 11:44

颱風「棗」保險 屏辦說明會

2019-08-25 23:38

考清潔隊員取消加分 工會抗議

2019-08-25 23:32

台灣設計展 屏東徵「超級志工」

2019-08-25 23:27

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18

婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15

廠商大小眼？撤廣告留下侯友宜 卻撤下她的頭

2019-08-26 16:02

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33

愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

倒垃圾也能撩妹 新北限定版垃圾袋助攻

2019-08-26 13:35

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

垃圾不分藍綠也有白色 侯友宜神解釋

2019-08-26 11:38

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27

捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22

立即反應托嬰中心違失 台北市9月推 「即刻降等」新制

2019-08-26 11:48

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

北市自殺率攀升 柯文哲點出防治兩問題

2019-08-26 11:51

補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15

影／超狂聯合婚禮 抽鑽石項鍊還有海外蜜月之旅

2019-08-26 12:32

免費提供花草苗木 打造新北滿城綠意

2019-08-26 14:04

28處台南公有市場聯合促銷將開跑 百元就送刮刮卡

2019-08-26 19:30

佛心濟公送來10托拉庫物資 二林天人宮跨縣捐愛雲林

2019-08-26 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top