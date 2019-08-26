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屏東青創聚落 要改「大手牽小手」

2019-08-26 23:25聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

屏東青年創業聚落將引進知名品牌吸人氣，以帶動青年創業。 圖／聯合報系資料照片
屏東青年創業聚落將引進知名品牌吸人氣，以帶動青年創業。 圖／聯合報系資料照片
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位於屏東市區的職人町，一向是熱門打卡地點，營運成效也備受注目。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市區的職人町，一向是熱門打卡地點，營運成效也備受注目。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府為協助青年創業，相繼成立青創聚落及職人町，2處基地的營運成效都曾被民代質疑不如預期，有人議論是不是「創業孵蛋器太多了？」縣府表示，目前正調整青創模式，希望年底前引進知名品牌，以「大手牽小手」方式相互拉抬。另，職人町在每雙周市集的帶動下，一樓店面已漸穩定。

以貨櫃屋搭建而成的青創聚落（又稱青創P基地）及職人町，是屏東市區拍照打卡熱門地點，營運成效不如預期，讓縣府大傷腦筋，其中青創聚落扶植創業的成功率僅約3成，創業「孵蛋器」到底靈不靈，也引發討論。

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，青創聚落過去的定位是協助初創業的青年進駐，一旦成熟就要移出自立，這也讓聚落的更替過於頻繁，經檢討後，決定改以「大手牽小手」方式，由知名品牌進駐來帶動人氣，帶領初創業的青年往前衝。

他說，縣府鎖定幾家知名企業接洽中，預計年底前，新的操作模式就能形成。青年學院也說，目前在假日市集的帶動下，假日人潮慢慢增加，縣府也計畫維修並重新粉刷部分設施，維持民眾對青創的新鮮感。

至於去年才開張的職人町，一樓店家人氣漸穩定，協助輔導的青年學院表示，目前僅2樓尚有2個空間待申請入駐，其餘已額滿，在雙周市集帶動下，職人町也漸受注目。青年學院也說，該空間營造生活及職人精神，扶植較成熟的青年創業，和百貨公司及商場的定位不太一樣。

長期觀察青年事務的屏東縣議員陳揚表示，引進知名品牌雖是吸引人潮的策略之一，但協助在地青年與市場接軌才是重點，目前沒有看到突破性改變，建議縣府成立青年事務科，專責處理青年事務，如果只是把青年學院改名，恐怕是「換湯不換藥」。

青年屏東縣政府青創打卡地點品牌

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