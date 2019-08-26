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她爆韓國瑜市長室裝修不只94萬 王淺秋這樣回應

2019-08-26 20:53聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

宣布參選高雄市第6選區立委的促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書指出，今年3月高雄市新聞局長王淺秋回應韓國瑜市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元，但卻少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。王淺秋回應表示，「鳳山行政中心市長室裝修工程」決標金額92萬元，施工中發現因應隔間調整，既有排風管、排煙閘門及排煙管線等問題，後續擴充44萬2000元，結算金額136萬2000元，而海洋局則依他們實際需要規劃。

吳佩蓉指出，今年3月21日，王淺秋局長回應韓市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元，尚在合理範圍。但居然「刻意」少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。　　

吳佩蓉說，在王淺秋回覆這個問題的近一個月前(2月27日)，市府早已追加45萬元裝修市長辦公室(三單位共用)，換句話說，市長室裝修費總共是136萬2000元。　　

吳佩蓉說，她認為王淺秋身為市府化妝師，該傳遞正確訊息，不該睜眼說瞎話，刻意隱匿裝修費用。請王局長審慎，不宜再犯！否則日後極可能會超越潘局長，成為韓團隊的頭號戰犯！　　

王淺秋回應表示，「鳳山行政中心市長室裝修工程」，預算金額94萬元、決標金額92萬元，以廁所、隔間牆及天花板不變動為原則，並儘量以現有資源裝修調整，於2019年2月4日開工，施工中發現因應隔間調整，既有排風管、排煙閘門及排煙管線不足及相關照明水電、線路調整，網路節點、電話線路增設需要，予以擴充，後續擴充44萬2000元整，2019年3月4日完工，結算金額136萬2000元。而海洋局則依他們實際需要規劃。

宣布參選高雄市第6選區立委的促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書指出，今年3月高雄市新聞...
宣布參選高雄市第6選區立委的促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書指出，今年3月高雄市新聞局長王淺秋回應韓國瑜市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元，但卻少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。圖／取自吳佩蓉臉書
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