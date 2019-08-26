支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜以行動支持籃球運動和國片，今晚陪著近2百名鳳甲國中、中山工商等國、高中籃球校隊隊員，觀賞電影《下半場》。韓國瑜說，有熱心人士向他推薦，希望市府能來看這部片，第一鼓勵國片、第二能夠了解運動員精神，以HBL全國高中籃球聯賽為背景，看球員下半場如何反敗為勝的故事，非常勵志。

韓國瑜也特別介紹在場的高雄市籃球隊傳奇人物劉錦池教練，韓表示，劉教練教籃球已經40年，訓練出非常多位籃球高手，包括田壘、吳永仁、周士淵等體壇籃球明星，對高雄市籃球運動有巨大貢獻。韓鼓勵在場籃球隊同學都能熱愛籃球，從這部電影得到更多啟發，繼續在球場堅持努力、突破自我。

電影《下半場》中的演員都是素人運動選手，球員在場上的憤怒、沮喪、興奮等情緒，都表達的深刻傳神，包括失控時飆罵髒話，也是球員最真實的情緒反應，其他如球場運球聲、球員碰撞、球鞋摩擦等細膩收音，也讓觀眾身歷其境。

運發局副局長周明鎮表示，電影觀賞可提升年輕球員心理層面，當運動選手遭遇人際、情緒壓力時，能有更大的防護力量；觀影的同學也說，這部片劇情講的很寫實，都是球場上會遇到的情形，讓他隨著劇情起伏，也跟著揪心緊張。