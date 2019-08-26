親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

明日社造 澎湖勾勒別具特色社區

2019-08-26 19:31中央社 澎湖縣26日電

2019全國社區再造分區論壇，澎湖場今天登場，產官學界一起聚焦，勾勒出澎湖有別於本島的社區營造發展願景。

全國社區再造分區論壇澎湖場今天由文化部文資司長洪世芳與澎湖副縣長許智富等人共同主持，地方產官學界代表近百人與會，區分社區開講、公共治理、世代前進、多元平權等分組討論與發表。

文化部文化資源司司長洪世芳表示，近30年的社區營造，標誌著一個世代面對自身所處的社會環境而努力的進程，以社區為民主基礎單位的操作策略，但顯然這樣的單一策略，已面臨無法與時俱進面對社會改革需求的疲態，社造推動至今似乎目前有三累：社區很累、社會很累、做的很累。

洪世芳說，文化部因此把全國社區營造會議，定位為一個建立民間及政府對話平台，讓個人自覺、社區自發、政府自省，促成中央和地方、政府和民間可以有一個共同治理的思維。

澎湖文化局長王國裕表示，澎湖特殊的地理環境與氣候，創造出有別於本島的藝術家與人文特色，更有豐富的自然美景來作為觀光旅遊資源，在6月先行展開以社區村里長、理事長與專學者進行對談與訪問，各社區提出有社區小旅行與產業發展等願景。

文化部表示，對於澎湖社區再造分區的意見，未來會提出109年起的4年社區營造發展願景中，落實公民參與，發展出澎湖未來的社區發展藍圖。

澎湖社區營造文化部

相關新聞

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

消防宣導出招 迷你消防員拉水線射水超吸睛

2019-08-26 11:56

一日農夫創客學堂 用時間把味噌釀成藝術品

2019-08-26 11:44

颱風「棗」保險 屏辦說明會

2019-08-25 23:38

考清潔隊員取消加分 工會抗議

2019-08-25 23:32

台灣設計展 屏東徵「超級志工」

2019-08-25 23:27

小港醫院與永悅攜手職場健檢 打造勞工健康管理平台

2019-08-25 20:04

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13

廠商大小眼？撤廣告留下侯友宜 卻撤下她的頭

2019-08-26 16:02

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15

北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

倒垃圾也能撩妹 新北限定版垃圾袋助攻

2019-08-26 13:35

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

37年老戲院易主 嘉義人惋惜

2019-08-25 23:40

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

立即反應托嬰中心違失 台北市9月推 「即刻降等」新制

2019-08-26 11:48

垃圾不分藍綠也有白色 侯友宜神解釋

2019-08-26 11:38

捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

新店舊公所都更 明年10月完工

2019-08-26 00:28

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

北市自殺率攀升 柯文哲點出防治兩問題

2019-08-26 11:51

補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16

台中「綠美圖」9月16日動工

2019-08-25 23:20

大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15

新竹港南運河 變親子公園

2019-08-25 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top