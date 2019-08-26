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高雄美國學校傳腸胃道群聚感染 衛生局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

馬禮遜美國學校高雄分校本月21日起傳出有學生陸續因腸胃道及感冒等症狀請假，3天累積超過70人，學校23日緊急停課一天，今已恢復上課。高市衛生局接獲民眾通報入校調查，一度懷疑是食物中毒，但進一步追查，36名腸胃道不適者找不到共同食物來源，這兩天也沒出現新增患者，初步懷疑可能是校內按壓式飲水機消毒不確實肇禍，已採樣送驗，並要求校方暫停使用飲水機。

衛生局說，22日下午2點接獲投訴，指美國學校學生發生疑似腸道傳染病群聚事件，緊急展開疫調發現，21日有多名學生出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，隔日該校多達70多名學生請假，有人說學生吃了校外訂的便當，懷疑是食物中毒，且從幼稚園到高中都有，等於全校288名學生，有4分之1都請假，「比例也太高！」

衛生局進一步了解，僅36人出現腸胃道不適症狀，其餘則為感冒或請事假。至於有吃到外送便當的學生僅16人，分布在不同班級，也只有1人身體不適，初步排除食物中毒。衛生局研判，校內飲水機採傳統按壓式，可能有學生感染腸胃炎，就口飲水時，嘔吐物透過飲水機按壓或接觸而交叉感染，已要求校方消毒環境並暫時停用飲水機。

衛生局表示，23日、26日到校進行實地防疫輔導查核，依校方24日提供資料，共36人出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀（21日有13例、8月22日21例、8月23日2例），發病學生從幼兒園至11年級都有，共採集8人糞便及飲水機檢體送驗，結果1周出爐，並要求校方暫停混班、跑班及社團等共同活動，注意學生用水安全。

衛生局說，只要師生2人以上出現疑似腸胃道群聚症狀，就須依規定通報衛生機關，高雄有美國學校、日僑及韓僑學校，因語言因素不熟悉衛生法規，不過師生遭感染後進入社區，就有可能傳播出去，將要求外僑學校比照通報，否則往後仍將依傳染病防治法開罰。

美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓...
美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓式飲水機肇禍，要求學校全面消毒環境，並暫停使用飲水設備。圖／高雄市衛生局提供
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美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓...
美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓式飲水機肇禍，要求學校全面消毒環境，並暫停使用飲水設備。圖／高雄市衛生局提供
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美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓...
美國學校上周傳出多名學生因腸胃道不適症狀請假，衛生局介入疫調，懷疑是校內傳統按壓式飲水機肇禍，要求學校全面消毒環境，並暫停使用飲水設備。圖／高雄市衛生局提供
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衛生局中毒傳染病

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