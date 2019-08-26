創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府為協助青年創業，相繼成立青創聚落及職人町，但是兩基地的營運成效都曾被民代質疑不如預期，網路上也開始有人議論是不是「創業孵蛋器太多了」？縣府表示，目前正調整青創模式，希望在年底前引進知名品牌，以「大手牽小手」的方式帶動創業青年，另外職人町在每雙周市集的帶動下，一樓店面已漸穩定。

以貨櫃屋搭建而成的青創聚落（又稱青創P基地）及職人町，是屏東市區拍照打卡的兩大熱門地點，但是營運成效不如預期，一直讓縣府大傷腦筋，其中青創聚落扶植創業的成功率僅約3成，創業「孵蛋器」到底靈不靈？更引發討論。

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，青創聚落過去的定位是協助初創業的青年進駐，一旦成熟就必移出自立，不過這也讓聚落的更替過於頻繁，縣府經檢討後，決定改以「大手牽小手」的方式，由知名品牌進駐來帶動人氣，一起帶動初創業的青年。

他說，目前縣府已鎖定幾家知名企業接洽中，預計年底之前，新的操作模式就能形成。青年學院也說，現在在假日市集的帶動下，青創的假日人潮已慢慢增加，另外縣府也計畫維修並重新粉刷部分設施，維持民眾對青創的新鮮感。

至於去年才開張的職人町，一樓店家人氣已漸穩定，協助輔導的青年學院表示，目前僅2樓還有2個空間待申請入駐，其餘均已額滿，在雙周市集的帶動下，職人町也漸受注目。青年學院也說，這裡呈現的生活及職人精神，主要是扶植較成熟的青年創業，和百貨公司及商場的定位不太一樣。