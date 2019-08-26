影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



澳大利亞籍歐彼得10年前來台任教，因而愛上台灣，決定歸化落籍，上周四在大樹區戶政事務所協助下終於拿到台灣身分證，而隔天正巧是他75歲的生日，他高興地說，真是一項很棒的禮物。

歐彼得（Peter William OBrien）2010年應聘到義守大學國際觀光餐旅學系當系主任，2013年取得俗稱「梅花卡」的台灣永久居留證，今年屆滿75歲，生日隔天又拿到身分證，成為「正港的」中華民國國民。

這位澳洲籍教授擁有教育及人力資源管理雙博士學位，曾周遊英國、加拿大、日本、巴基斯坦等國，不斷追求生活「鮮度」，至昨天為止，教書剛好滿50年。

義守大學國際學院院長彭台光說，歐彼得教學嚴格，但深獲愛戴，師生如有英文報告必須送至國外，都不吝協助審閱修飾，他的銘言是「只要意義的事，都樂意去做」。來台灣任教10年的他，覺得台灣的天氣暖和，人民友善熱情，食物美味，居住安全且生活機能便捷，因此來台第二年就申請永久居留。

彭台光說，尤其義守大學國際學院，三分之二是外籍教師，三分之一是外籍生，融合各種文化，歐彼得很喜歡這樣的環境，因此申請歸化台灣，並不讓人意外。

愛上台灣的歐彼得，決定落籍台灣，為此他花了一年半時間狂K考古題，希望順利通過歸化測試，義大大傳系主任曾士杰說，歐彼得笑稱自己是「音盲」，無法聽懂中文的音調升降，所以準備重點擺在筆試，偏偏題庫不斷變化，考試當天使用的字體又與題庫的不同，增加辨認的難度，不過仍考了75分。