土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03 中央社 高雄26日電



高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天指出，上半年高雄市土增稅及契稅增加大約30%左右，反映高雄市經濟有一定的活絡度。依統計，今年1到7月土增稅50.4億元、契稅13.5億元，都較去年同期增加。

高雄市有約新台幣2416億元的負債，如何穩健財政並永續是重要的課題，財政局舉辦「2019年財政永續與創創研討會」，邀請前財政部長張盛和、李述德，以及台南市政府財稅局長陳柏誠等人出席。

韓國瑜會後受訪指出，今年上半年土地增值稅和契稅增加大約30%，反映了高雄市的經濟有一定的活絡度；土增稅成長約28%，契稅成長約30%，可見城市經濟發展以及土地、房地產被看好。

依高市府財政局統計，今年1到7月土地增值稅實徵新台幣50.4億元，較去年同期39億元大幅增加；契稅今年1到7月實徵13.5億元，也比去年同期10.8億元多逾3成。

對於高雄市的負債全國第一，韓國瑜說，了解大家對於地方財政問題都感非常頭痛，希望能借仙人指路，幫大家找出方法，中央、地方聯手解決地方財政的困難。

韓國瑜稍早致詞指出，高雄市希望帶動經濟發展，透過招商引資建立南南合作經貿行銷高雄產業及農漁產品，推動土地活化及市營投資事業績效、醫療觀光及打造愛情產業鏈等，以解決高市的財政困境。他並向中央喊話，希望能成立自由經濟貿易區，如果有要設立，希望第一個放在高雄。

他也提到，6月已將高雄5大醫院系統成立醫療觀光並向海外招手；至於愛情產業鏈摩天輪的設置，韓表示大家有很多期待和嘲諷，市府預計這個月會針對愛情產業鏈提出說明。