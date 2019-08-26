高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜（中）頒發示範觀光夜市標章給凱旋青年、六合倆夜市代表，他說，此次有高達96%攤商通過認證，相當難能可貴，提醒攤商一定要愛惜羽毛，「讓來高雄的喜歡我們，離開高雄的懷念我們」。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄市今年邀集凱旋青年及六合等2處觀光夜市管理委員會，展開「示範觀光夜市」服務品質認證30項指標，共有206家夜市攤商通過，順利取得｢高雄示範觀光夜市標章｣。高雄市長韓國瑜今頒發認證標章給2夜市代表，他說，2家夜市有高達96%攤商通過認證，相當難能可貴；標章2年有效期，攤商一定要愛惜羽毛，「讓來高雄的喜歡我們，離開高雄的懷念我們」。

韓國瑜說，市府跨局處展開「示範觀光夜市」評核，攤商有這麼高的通過率，代表著只要政府推出好方法，多數業者都希望好好做、讓大家安居樂業。觀光業應思考，什麼事是高雄市操之在我、什麼是成之於人，「大環境變化、中美貿易大戰、觀光客禁止過來，我們沒辦法控制，但旅館、餐飲、夜市能抓到的是，有沒有把自己工作做好？」

韓國瑜也表示，「示範觀光夜市」讓高雄觀光業增加更多精彩亮點，一個城市觀光要成功有很多要素，包括交通方便、環境乾淨、物價穩定、景點多元及文創吸引人，最重要的是摸著心問自己：提出的服務會不會讓觀光客來第二次、第三次？不想再來就代表推動不成功。韓說，觀光客好不容易進到高雄，觀光界一定要自我要求服務品質，做的好讓他們感動。

高雄市衛生局表示，為建立優質夜市商圈形象，今年3月起經發局、衛生局、環保局及行政暨國際處首度合作，邀集凱旋青年及六合夜市，從食材製作、作業人員衛生管理、環境衛生、管委會自主管理、多元行動支付、油煙排放設施、油水及廢棄物處置、食品價格及消費資訊揭露、消費爭議處理等多面向指標進行評核，須有8成以上攤商數通過評核，才能成為「示範觀光夜市」。

經跨局處聯合評核輔導，最後共有206家夜市攤商取得「高雄示範觀光夜市標章」，通過率均達96％以上。凱旋青年夜市管委會副總劉坤松說，評核過程相當嚴格，從食安、環保、交通、空汙到標價等，攤商還要做身體檢查，確定沒有B、C肝等可能傳染性疾病，就是希望能呈現最棒的服務品質給消費者。