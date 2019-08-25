三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今天是週日，三井台中港OUTLET晚上人潮多，晚上7點45分左右突然全館大停電，有些客人還在吃飯，摸黑跑出，有人不受停電影響，繼續吃飯逛街。

三井台中港OUTLET人員表示，今天晚上台電跳電，到晚上8點為止還沒復電，不知復電時間。

民眾說今天晚上7點45分左右，他們在三井OUTLET台中港店在逛街吃晚餐的時候突然全部停電，館內停電，但是館外的路燈還有電，大家就跑出去。