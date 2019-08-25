小港醫院與永悅攜手職場健檢 打造勞工健康管理平台

2019-08-25 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為提升職場勞工的健康照護品質及效率，高雄市立小港醫院、永悅健康公司及中宇環保公司簽定合作備忘錄，導入「個人E化健康管理創新平台」，方便企業職場進行健康管理，還能透過各項紀錄分析勞工健康，進一步改善作業環境，建立以勞工為中心的全方位健康管理模式。

勞工健康檢查是職業健康服務中相當重要的一環，但台灣仍缺乏一健康管理平台，針對勞工健康進行管理、追蹤，與結合勞工健康資料庫，永悅健康公司總經理歐明喆說，現行勞工健檢有市場低價競爭、政策協調不佳、個人不清楚健康資訊、分散式服務等缺失，透過資訊科技應用，可建立E化平台，並串連健康存摺分析，提供風險評估，讓企業了解員工健康狀況並適時給予建議。

小港醫院院長郭昭宏說，「個人E化健康管理創新平台（含APP）」除提供差異化、個人化的健檢服務，還可串連健保署健康存摺，透過個人體檢報告、健康資訊等資料蒐集，給予風險評估。此次首度與中宇環保公司合作，導入健康管理系統，並為員工規畫個人化健檢方案，協助企業照顧、管理員工健康。