外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



日前舉辦的金湖鎮花蛤季活動，邀請一群美麗的陸配上台演出，他們身著合身的旗袍，在台上展現整齊劃一的台步與搖曳生姿的舞蹈，贏得滿堂彩，他們就是剛成立不久的「千姿百媚美魔女旗袍隊」，據團長羅建華表示，隊員有的是家庭主婦、有的是上班族，但大家為了表演，每週最少有3晚聚在一起練習，希望把最美的一面，呈現在觀眾眼前。

隨著大陸歌曲「太湖美」響起，「千姿百媚美魔女旗袍隊」的成員們陸續上台表演，隨著幽美的歌曲，他們擺動著柔美身軀，這群姐妹有的來自福建、四川、江西、貴州、安徽等各個省份，平均年齡為25至40歲，雖然很多是2、3個孩子的媽媽，但身材都維持的很好，看起來仍宛如小姐，讓人看了眼睛為之一亮。

金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華說，最初是為了凝聚大家的情感才創立這個旗袍隊，剛開始只有5、6人，沒想到現在已經有16人，大家每週會有3個晚上聚在一起練習，每次訓練2小時，至於當中的舞步與動作，都是隊員大家彼此討論想出來的。

團員李婭也說，參加的隊員從練習當中，重新找回自信，很多人都說，最初家人反對他們參加旗袍隊，但看到他們的成果，家人也都覺得與有榮焉，最近還經常看到有先生幫忙帶孩子，陪著老婆來一起練習，感覺很溫馨。