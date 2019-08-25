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招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市環保局今年8月底首度對外大規模招考清潔隊員，7月22日公告簡章內容，提及現職服務滿1年以上的臨時人員，可依年資最高加到7分，引發爭議，市議員陳麗娜更因主張取消加分而收到恐嚇信。環保局與法制局研商後，24日宣布取消加分措施，卻又引發環保局企業工會不滿，今發聲明抗議，批環保局考前一周片面更改考試規則，是粗暴犧牲3百多位臨時人員權益。

高雄縣總工會理事長蘇致榮今也質疑，環保局之前面對民眾及民代的加分質疑，曾表示「無違法之虞」，考前一周卻「髮夾彎大轉彎」，將已有1萬2千人報考的考試更改規則，「如果換成是學測或指考，考生能夠接受嗎？」蘇說，環保局長袁中新應出面說明決策始末，「市府決策不能朝令夕改，否則公信力將蕩然無存。」

環保局副局長蔡秀玉、法制局局長吳秋麗今下午在新聞局長王淺秋陪同下共同召開記者會。蔡秀玉表示，很體恤清潔人員在颱風期間的辛苦，不過臨時人員對於術科操作熟練，已相對有優勢，法制局也認為不需要另外加分，才決定取消加分措施。蔡說，通知考生的時間的確很趕，但仍希望每位考生是在公平原則下進行考試，如不能接受，環保局也會全額退還報名費用。

吳秋麗補充說，在考試時有的人加分、有的人不加分，「是不是符合公平原則，這是普世價值不須再贅述」。此外，臨時人員過去是經特殊管道錄取，在法規層面上須思考，為他們加分符不符合公義原則，如果不符合，那就不予加分。吳強調，考生資格、考試條件並未變動，臨時人員僅3百多位，取消加分對多數考生權益是沒有影響的。

針對工會聲明中指出，加分機制是市長韓國瑜5月23日在議會答詢時，為體恤領取基本薪資的臨時清潔隊員，才提出具體作法，也列入環保局公開招考要點中。王淺秋對此回應，韓市長當時是說「可以和環保局長商量、思考」，本來就須評估才能確定是否符合多數考生權益。

王淺秋說，清潔隊員過去就因沒有公開招考而遭詬病，監察院調查報告也有同樣看法，環保局才改變以往從內部轉任方式，改為公開招考。

高雄市環保局8月底將公開招考清潔隊員，因臨時人員加分措施引發爭議，環保局考前一周...
高雄市環保局8月底將公開招考清潔隊員，因臨時人員加分措施引發爭議，環保局考前一周緊急取消，卻讓環保局企業工會相當不滿，批環保局朝令夕改、粗暴犧牲臨時人員權益，圖為清潔隊員颱風後清除路面落葉，與當事人無關。圖／高雄市環保局提供
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高市環保局公開招考清潔隊員，臨時人員加分措施引發兩派不同看法，環保局副局長蔡秀玉...
高市環保局公開招考清潔隊員，臨時人員加分措施引發兩派不同看法，環保局副局長蔡秀玉（中）、法制局局長吳秋麗（右）、新聞局長王淺秋（左）共同召開記者會對外說明始末。記者蔡容喬／攝影
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王淺秋清潔隊員韓國瑜

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