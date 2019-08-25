澎湖囝仔與認養人相見歡 傳遞最直接的感謝

2019-08-25 18:20 中央社 澎湖縣25日電



澎湖家扶中心與榮民服務處在颱風天舉辦認養人相見會，讓海島弱勢的囝仔，在風雨中生信心，逆境中安心就學，場面格外溫馨。

澎湖家扶中心「洄流、守護有你」認養相見會，認養人與受認養的囝仔們在風雨中，一起前往澎湖奎璧山與北寮社區探訪。

受認養澎湖囝仔的爸媽，用著親切的澎湖腔調，帶領認養人走入社區，深度解說著社區漁港、廟宇、謀生、景緻，更端出澎湖在地的美食，讓孩子們與認養人一同品味，感受澎湖爸媽最有溫度的招待，透過這次相見機會，認養人與孩子們可傳遞最直接的關懷與感謝，場面溫馨。

連續2年都漂洋過海探望小女孩的田姓認養人，看到自己所認養的小女孩長大了，轉眼間已亭亭玉立，因為認養，所以相遇，真摯單純的關心流動著。

澎湖家扶中心主委顏瑞爵表示，家扶在澎湖深耕48年，感謝認養人與各界的善心捐款，讓家扶弱勢的小孩，得以順利成長、安心就學、勇敢追夢。

澎湖榮民服務處昨天在颱風天來襲，舉辦「榮繫一家人」相見歡活動，安排榮民子女、家屬50餘人與認養人一起見面，透過一起進行團康聯誼等趣味活動，增進彼此情感交流互動，展露一家人相互扶持的情懷，處長陳平致贈感謝狀及紀念品給善心的認養人，捐款人與受認養的榮眷家屬一起相聚聯誼，場面溫馨充滿幸福。

澎湖縣長賴峰偉今天也到場勉勵所有弱勢的孩子們，並頒贈親筆墨寶今年榮獲總統教育獎的家扶中心扶助兒少陳女真同學，並感謝社會能共聚能量，支持澎湖孩子發光發熱。