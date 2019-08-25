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捕捉珍貴戰地遺蹟 鏡頭見證金門蛻變

2019-08-25 18:13中央社 金門縣25日電

金門縣攝影學會成員近年走遍大小金門，捕捉珍貴的戰地遺蹟、精神標語和軍事活動畫面，從23名學員80幅作品中，看到金門的蛻變，見證金門從「戰地」搖身成為「讚地」。

「戰地‧讚地」攝影聯展現在金門縣文化局展出。文化局長許正芳表示，金門歷經戰火迫害，從戰爭走向和平，與對岸交流往來密切，成為全球和平的最佳代言人。攝影展中透過軍事史蹟、標語等等戰地元素，傳遞「讚地」美好故事。

其中，學員鄭碧珍所攝「協力運補」作品，讓許正芳、攝影學會理事長許進西和縣議員董森堡等人看了很有感。他們異口同聲說，乘坐運補艦是幾乎是所有他們那個年代金門人的共同回憶。

許進西說，由於運補艦是平底船，晃得厲害，多數人都會暈到不行，加上艙底放置水泥、油料和骯髒穢物等，坐船是件非常痛苦的經驗。因為海上充滿太多變數，許進西形容，不少鄉親是抱著「視死如歸」的心情赴台打拚，功成名就才敢衣錦還鄉。

不過，許進西說，自從民航機飛行台金，金門人已失去了視死如歸的精神了。

學會成員黃家傑的「行軍路上」，也勾起了觀者的的過往經驗。他們感嘆，現在街上都很難得看到阿兵哥了。

會員陳宗新拍攝的「故壘」，攝自號稱全金門光害最小的地方E67據點，這裡充滿碉堡、戰車等戰地元素，還有滿天星斗。觀眾看了，心嚮往之。許正芳建議，一如之前駐縣畫家編寫的「寫生地圖」，攝影學會不妨考慮也根據拍攝景點彙整成旅遊地圖，供旅客按圖索驥，一起行銷金門。

「戰地‧讚地」展到9月5日。文化局同時提醒，紀念古寧頭戰役70週年攝影比賽31日截止報名，歡迎學會成員踴躍參賽。

金門攝影比賽文化局

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