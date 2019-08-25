南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市阿蓮光德寺今天舉辦南部供僧祈福法會，政府堆動國土計畫法與宗教團體法成為宗教界人士關心議題。光德寺住持淨心長老說，希望宗教界好好管理事業，不用勞動政府傷腦筋。曾參與相關提案的國民黨籍立委黃昭順表示，她與國民黨不會推動；行政院副院長陳其邁強調，會達成共識再來進行。

佛教界將農曆7月視為孝親月、感恩月，阿蓮光德寺今年主辦第24屆「南部供佛齋僧‧育僧護國祈福大會」，光德寺住持淨心長老、日月禪寺圓宗長老，以及日韓等地佛教代表來台參與盛會。今天上午，行政院副院長陳其邁、立法院前院長王金平、立委黃昭順、市府民政局長曹桓榮等人參加祈福法會。

各縣市國土計畫將在民國111年實施，宗教界人士憂心日後宗教建築合法化困難，且對政府推動宗教團體法存在不少疑慮。淨心長老表示，內政部長徐國勇與高雄市長韓國瑜對佛教都很虔誠，相信選舉不管誰贏都不會差太多；佛教界要管理好自己的事業，這樣不至於要勞動政府來傷腦筋。