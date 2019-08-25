親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐時：為何川普下令美企撤出中國 而美企辦不到？

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市阿蓮光德寺今天舉辦南部供僧祈福法會，政府堆動國土計畫法與宗教團體法成為宗教界人士關心議題。光德寺住持淨心長老說，希望宗教界好好管理事業，不用勞動政府傷腦筋。曾參與相關提案的國民黨籍立委黃昭順表示，她與國民黨不會推動；行政院副院長陳其邁強調，會達成共識再來進行。

佛教界將農曆7月視為孝親月、感恩月，阿蓮光德寺今年主辦第24屆「南部供佛齋僧‧育僧護國祈福大會」，光德寺住持淨心長老、日月禪寺圓宗長老，以及日韓等地佛教代表來台參與盛會。今天上午，行政院副院長陳其邁、立法院前院長王金平、立委黃昭順、市府民政局長曹桓榮等人參加祈福法會。

各縣市國土計畫將在民國111年實施，宗教界人士憂心日後宗教建築合法化困難，且對政府推動宗教團體法存在不少疑慮。淨心長老表示，內政部長徐國勇與高雄市長韓國瑜對佛教都很虔誠，相信選舉不管誰贏都不會差太多；佛教界要管理好自己的事業，這樣不至於要勞動政府來傷腦筋。

對於淨心長老關心的宗教立法問題，陳其邁強調，內政部長徐國勇跟宗教團體密切互動，一定會在大家有共識情況下才來推動。另方面，曾參與相關法案推動的國民黨籍立委黃昭順表示，目前為止立法院應該不會提出來，希望未來這個法可以不分藍綠，真正照顧宗教界人士。

行政院副院長陳其邁（ˇ左一）參加高雄光德寺祈福法會，針對宗教界人士擔心的宗教立法...
行政院副院長陳其邁（ˇ左一）參加高雄光德寺祈福法會，針對宗教界人士擔心的宗教立法問題表示，有共識後才推動。記者徐白櫻／攝影
分享

佛教黃昭順陳其邁

相關新聞

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

液體燃料減硫加嚴 高市盼先行

2019-08-24 23:42

業者憂成本增 環局：可省空汙費

2019-08-24 23:35

亞洲自由民主聯盟 首度移師屏東

2019-08-24 23:32

4台鐵老將 打造鐵道人才培育中心

2019-08-24 23:27

考清潔隊 高市取消臨時員加分

2019-08-24 23:20

強風達9級 高雄輕軌晚間停駛

2019-08-24 19:56

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

影╱單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10

衛武營《綠島小夜曲》24日2場取消 25日晚加演票價75折

2019-08-24 16:46

致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44

上呼吸道群聚感染！屏東產後護理之家12名嬰兒發病

2019-08-24 15:33

颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09

白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿

2019-08-24 21:22

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17

影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30

影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16

影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大

2019-08-24 19:09

水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

2019-08-24 22:00

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

雲林「小日月潭」 搭船遊湖超夯

2019-08-24 23:50

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血

2019-08-24 21:37

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

台南東山絲瓜豪雨災損逾6成 盼天然災害現金補助

2019-08-24 18:56

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

議員建議成立交通局 王惠美：計畫獲中央核定後再評估

2019-08-24 20:14

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

強風達9級 高雄輕軌晚間停駛

2019-08-24 19:56

4台鐵老將 打造鐵道人才培育中心

2019-08-24 23:27

嘉義縣山區140戶停電 台電進駐搶修

2019-08-24 18:32

馬祖返鄉青年運用科技 展開社造新對話

2019-08-24 22:35

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

「菁華林苑」將修復再利用 老舊圍牆恐塌議員促處理

2019-08-24 23:33

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

中央縣府要發新雨衣 新北清潔隊員不再雙濕

2019-08-24 20:00

中秋難過…社福月餅銷量拉警報

2019-08-24 22:56

電動機車共享 GoShare桃市周四上路

2019-08-24 23:40

大士爺火化升天 萬人祈福

2019-08-24 23:57

來桃園小旅行！地景節、農博、全運吸客

2019-08-24 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top