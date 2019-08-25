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9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府為減輕單身青年、婚育家庭居住負擔，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」。符合租金補貼申請條件者，單身青年每月最高2600元、新婚及育兒家庭每月最高3200元，共有3089戶額度，9月2日起到9月27日受理申請。

都發局長林裕益表示，都發局規畫完成「多元住宅輔助方案」，包括7、8月開辦的住宅補貼，主要為照顧經濟或社會弱勢的市民。9月推出方案，照顧對象是「單身青年」、「新婚及婚育家庭」的租金補貼方案，放寬申請資格，只要是無自有住宅，每人每月平均所得在3萬2748 元以下，20至40歲的青年人，單身租屋族每月最高補貼2600元。

還有，2年內新婚或育有未成年子女或有孕的小家庭，也都可申請每月補貼3200元，將大大減輕青年家庭的居住負擔壓力。

都發局住宅發展處長翁浩建說，出租給青年家庭租金補貼戶的房東，也就是所謂的「公益出租人」，除了享有房屋稅1.2%、地價稅2‰的優惠稅率外，還有租金收入1萬元以內，免納綜合所得稅的優惠，讓房東輕鬆合法節稅。

承租房屋的單身青年及青年婚育家庭，也不用擔心因為申請政府的租金補貼後遭房東調漲租金，讓高市府與房東共同成為青年人成家立業的助力。

都發局強調，這項方案補貼「單身青年」有1442戶、「新婚及育兒家庭」1647戶，兩項補貼戶數共3089戶。受理作業過程，如果複審合格戶數超過計畫戶數時，都發局將依據申請人家庭年所得、育有未成年子女數等條件，決定補貼先後順序。

都發局表示，單身青年及鼓勵婚育租金補貼，受理期間為9月2日至27日，為方便申請，以「線上申請」為主，符合資格者可自行至「108年度單身及婚育租金補貼專區」

http://pip.moi.gov.tw/V2/B/SCRB0106.aspx）線上申請。也可下載申請書，備妥相關文件，到高雄市政府都市發展局提出申請。

高雄市政府為減輕單身青年，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」，單身...
高雄市政府為減輕單身青年，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」，單身青年每月最高2600元。圖／高雄市都發局提供
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高雄市政府為減輕婚育家庭居住負擔，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案...
高雄市政府為減輕婚育家庭居住負擔，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」。只要符合條件育兒家庭每月最高3200元。圖／高雄市都發局提供
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高雄市配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」。圖／高雄市都發局提供
高雄市配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」。圖／高雄市都發局提供
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高雄市政府為減輕婚育家庭居住負擔，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案...
高雄市政府為減輕婚育家庭居住負擔，配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」。只要符合條件育兒家庭每月最高3200元。圖／高雄市都發局提供
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租金補貼

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