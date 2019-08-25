高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄熱季盛產的水果，今年持續在加拿大開賣，為吸引位在溫哥華的消費者多選購高雄水果，昨天高雄市農業局長吳芳銘率隊到列治文佳廉超市(PriceSmart Richmond)舉辦「高雄夏日水果試吃推薦會活動」，吳芳銘化身美味推薦大使，圍上圍裙與在場民眾熱情分享高雄水果及精心烹調高雄的野蓮及高麗菜。

高雄市農業局說，外銷加拿大今年預估可達1200公噸，較去年成長2成，今年到目前已有963公噸，預估可帶4到5千萬元商機。

來自高雄水果之都的金煌芒果、珍珠芭樂和紅龍果都深受消費者喜愛，高雄用農產拚外交，為高雄開創更遼闊的外銷市場。

這次拓銷也會同六龜農會及高雄市農會一同前往，行銷高雄特色加工品，成功媒合新通路未來高雄的農產加工品也將上架加拿大國華超市。

高雄市農業局統計，今年至7月底高雄外銷果品已達9000餘公噸，其中加拿大果品佔總外銷量近1成，超出去年高雄果品銷往加拿大總出口量，顯見高雄首選品牌儼然擁有一定的市佔率與競爭力，更證明了在當地的好口碑，成功提升高雄水果在國際市場的知名度。

農業局局長吳芳銘強調，加拿大是一個相當國際化的市場，對高雄水果品質相當有自信，農業局長期經營品牌「高雄首選」，不僅風味絕佳而且生產過程經過層層把關，結合產官學，推動產銷履歷驗證及GLOBAL G.A.P（全球良好農業規範）驗證、研發導入保鮮儲運、冷鏈等技術，提升高雄農產品競爭力。

高雄特產的番石榴、金煌芒果丶紅龍果丶蜜棗丶蓮霧丶水蓮丶白玉苦瓜等蔬果在溫哥華當地已有相當知名度，番石榴更是取得GLOBAL G.A.P（全球良好農業規範）驗證，讓高雄農產近年來不斷地銷往加拿大、新加坡、馬來西亞、日本及中東地區等地。