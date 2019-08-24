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高雄災防中心降為三級開設 明由李四川主持會議

2019-08-24 23:40聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

白鹿颱風掠過南台灣之後已從高市楠梓出海，高雄市政府依氣象預報及實際風雨情形，今（24）日晚間11時30分將高雄市應變中心由一級開設降為三級開設，並定明（25）日上午8時召開第三次工作會議，由副市長李四川主持。

高雄市應變中心今天都是一級開設，由市長韓國瑜主持兩次會議。

高雄市白鹿颱風韓國瑜

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