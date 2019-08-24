高雄傍晚大風雨行道樹等倒伏 影響交通

2019-08-24 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



白鹿颱風傍晚起在高雄發威，突然而起的大風雨，造成不少行道樹倒伏影響交通，高雄市養工處獲報後，已和廠商陸續將路樹扶正。

高雄市今天傍晚颳起強風，在前鎮區凱旋路與凱德街口樹枝斷橫倒在路中，警方已設置警戒線，並通報區防災網及1999派工處理，目前養工處已派工，先見倒伏眾路樹移到一旁。