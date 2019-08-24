強風達9級 高雄輕軌晚間停駛

2019-08-24 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



白鹿颱風在高雄地區帶來平均風力或瞬間風力強度9級以上強風，且有強風持續30分鐘，高雄捷運公司晚間7時35分宣布晚間的輕軌停駛。

高雄捷運公司表示，目前已經連續30分鐘間歇性達9級陣風，為兼顧旅客服務，已上車旅客會載送到端點站後停止營運；針對不再有營運列車經過服務的月台則以跑馬燈持續播放，高捷官網、紅橘線跑馬燈及APP也會持續播放。