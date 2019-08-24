意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市仁武區房地產發展蓬勃，人口激增，近日已誕生第88888名區民！迎接仁武區人口達88888人，仁武戶政事務所與仁武區公所、衛生所、稅捐處及清潔隊合辦「高雄人進來，仁武雄好居」慶祝活動，由民政局長曹桓榮致贈第88888位區民2000元禮券、洽公免等VIP 金牌及大福袋等多項好禮。

曹桓榮表示，韓國瑜市長就任以來，高市人口呈正成長，位於交通樞紐的仁武區，因生活機能方便，成為移居高市最佳首選之一，人口成長率更是高雄市第一。期望高市各區未來都能吸引更多外移人口入住，進而「樂婚、願生、能養」，市政發展像今天活動一樣，「一路發發發發發」。

仁武戶政事務所主任陳佑瑞表示，據仁武區每月人口成長數推估，第88888位設籍人口可能8月份才會出現，但出乎意料，幸運兒提前在7月25日誕生。仁武第88888位區民的范小姐說，完全沒想到自己運氣這麼好，得到這麼多好禮！