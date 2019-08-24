衛武營《綠島小夜曲》24日2場取消 25日晚加演票價75折

2019-08-24 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台北市立交響樂團、果陀劇場與衛武營國家藝術文化中心，2019年推出最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，原本24日要在衛武營演出下午、晚上兩場，25日下午1場。受颱風影響，24日兩場都取消，果陀劇場表示，兩場都可全額退票，並確定加開25日晚上的加演場，並提供全場票價75折的優惠。

果陀劇場表示，劇場與台北市立交響樂團近百位演員及工作人員，星期五一早抵達高雄，在衛武營歌劇院裡，彩排、走位、仔細檢視前後台每一個環節，力求《綠島小夜曲》能完美地呈現在觀眾眼前。

果陀指出，24日兩場次可全額退票，無須手續費。於兩廳院售票系統購票者，刷卡購票者全額刷退，現金購票者全額退現。現金購票者請於9月25日前持票前往兩廳院臺北、臺中、台南、高雄服務處辦理全額退票；如不方便親自辦理退票，請於9月25日前郵寄票券至 100台北市中正區中山南路21-1號（電子商務組 蕭小姐收），請附上存摺影本，以便退款至帳戶。刷卡購票者不需親自至兩廳院辦理，系統將自動退刷。相關票務處理辦法可見https://www.tso.gov.taipei。

果陀表示，因應24日兩場取消，原兩場的觀眾踴躍詢問，所以確認加開25日晚上7點半場次。全面可享75折優惠。