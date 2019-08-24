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致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「中華民族致公黨」去年8月23日才在金門插旗，昨晚舉行金門地方黨部成立一周年慶，黨主席陳柏光親自跨海來金門主持，陳柏光表示，大陸暫停陸客來台自由行，已對金門帶來重大衝擊，他日前帶領副主席蘇建誠等人專程赴北京拜會國台辦，傳達金門民眾的心聲，希望針對限制自由行的策略，對金門能區隔處理，極力爭取開放廈門到金門的通行。

中華民族致公黨金門縣黨部昨晚舉行成立周年慶，會中由陳柏光親自頒發聘書給金門地方黨部主委蔡西湖與副主委林麗芬，陳柏光還與會員們進行座談，現場氣氛融洽。

據了解，致公黨目前黨員大約200多人，從政的基層民代號稱有31人，包括金湖鎮長陳文顧、縣議員蔡春生、王碧珍；鄉鎮民代表有9人，村長更有19人。

針對各界關注的金門的立委人選，陳柏光也鬆口，應該會提名蔡西湖，預計10月6日在圓山大飯店舉辦的黨慶上，就會正式對外宣布。

陳柏光特別提到，他日前特別帶領團隊赴北京拜會國台辦，由北京國台辦副主任劉軍川熱誠接待。陳柏光說，金門一直是被列為兩岸交流重點城市，這幾年金門也為迎接陸客新增許多觀光產業，如免稅商店的進駐、飯店餐飲業的投注、房地產的開發…等等，如今自由行的限制大量減少遊客，產業發展受到相當影響。建議特別開放廈門到金門兩地的自由行，讓金門成為兩岸重要的交流窗口。

對此，國台辦副主任劉軍川表示，會重視訴求並針對中華民族致公黨提出的建議將會認真研究。

陳柏光也指出，能推動金門成為兩岸和平試驗區的試點城市，他說，金門的發展遠遠落後台灣跟廈門，主要是因早期國共內戰的原因所造成，加上金門實行戰地政務，所以幾十年來都沒有建設，若能推動金門成為「兩岸和平試驗區」，將讓金門的建設在短期內突飛猛進，對金門的發展是很重要。

蔡西湖表示，接任主委後，盼能深耕地方，創新改變，把黨做到有聲有色。至於何時宣布參選立委？蔡西湖說，會跟黨部研商，在找適當的時機對外宣布。

在大陸經商12年的金門縣村里長聯誼會總會長楊恭勤會中也表示，他堅決反對台獨，希望金門能推動兩岸和平試驗區，他說，只有朝此方向，金門的未來才能長長久久，讓金門繼續成為兩岸交流的重要角色。

「中華民族致公黨」於昨晚舉行金門地方黨部成立一週年慶，會中並進行黨員幹部座談。圖...
「中華民族致公黨」於昨晚舉行金門地方黨部成立一週年慶，會中並進行黨員幹部座談。圖／致公黨金門縣黨部提供
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「中華民族致公黨」金門地方黨部昨晚舉行成立一週年慶，黨主席陳柏光（中）親自頒發聘...
「中華民族致公黨」金門地方黨部昨晚舉行成立一週年慶，黨主席陳柏光（中）親自頒發聘書給金門地方黨部主委蔡西湖（左）與副主委林麗芬（右）。記者蔡家蓁／攝影
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「中華民族致公黨」昨晚舉行金門地方黨部成立一週年慶，會中主要幹部合影。圖／致公黨...
「中華民族致公黨」昨晚舉行金門地方黨部成立一週年慶，會中主要幹部合影。圖／致公黨金門縣黨部提供
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金門國台辦自由行

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