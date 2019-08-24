塑之以情 金門退休校長陶藝家聯展

2019-08-24 15:58 中央社 金門縣24日電



金門退休國小校長謝華東和當地陶藝名家王明宗今天舉辦陶藝聯展，2人不約而同「塑」之以情。謝華東以陶土描塑孫女的成長和含飴弄孫的幸福；王明宗透過愛犬塑像，訴說思念。

謝華東自去年從上岐國小退休後，原本就熱愛陶藝的他，有了更多時間全力捏塑，怡情養性。9個月前孫女小融誕生後，更為他帶來創作動力，靈感源源不絕。

展出作品「祖孫情」裡的孫兒坐在爺爺奶前方，2人頭碰著頭，十分溫馨。名為「背」的作品則是祖父肩膀上扛著孫兒，謝華東說，金門話這叫做「騎起規」，說著說著，走出展間把孫女小融找來。

謝華東把小融抱到肩頭上，露出滿足的笑容；小融則是開心地騎在祖父雙肩上，笑得十分燦蘭，一雙小手還抓著祖父原本就已稀疏的頭髮，把眾人逗樂了。

除了祖孫情，謝華東也展出不少夫妻情深的作品。例如「懷抱」，謝華東說，不管是誰抱誰，各自去感受；陶作裡的夫妻4隻手緊緊環繞在一起，其上2顆金子必須經過3度鍜燒，訴說夫妻金石般的感情。另外一件「伴」，用綠色陶土呈現。金門縣文化局長許正芳說，乍看之下，如同玉器般晶瑩剔透，別具特色。

有「風伯傳人」之稱王明宗這次展出的作品，除了專精風獅爺或石敢當，多了濃濃的禪味；此外，最近痛失愛犬阿財的他，把阿財過世前不久才完成的陶像一併展出。

王明宗說，阿財7歲，原本活蹦亂跳的，沒想到9日金門創下歷史高溫的那天，看到阿財躺在地上一動也不動，還流鼻血，他難過極了，親手把阿財葬在工作室外。

王明宗、謝華陶藝聯展今天在縣文化局開展，9月5日截止。