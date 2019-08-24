颱風逼近停班課卻未採一級開設 澎湖縣府說明

2019-08-24 15:53 中央社 澎湖24日電



澎湖縣長賴峰偉坐鎮災害應變中心。圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook 白鹿颱風逼近，澎湖縣府宣布停班課卻未採一級開設派員進駐因應引起爭議。消防局說明其中誤會；人事處也解釋昨天宣布停班停課的考量。縣長賴峰偉今天也指示災害應變中心提早一級開設。

澎湖縣政府消防局長葉天恭表示，依白鹿颱風實際狀況及地理特性，今天上午8時三級開設颱風災害應變中心，行政院災防辦公室在上午8時要求通話，致衍生誤會。

縣府人事處長許明質表示，停班停課標準是依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，平均風力達7級或陣風達10級以上（或日降雨量達350毫米）。昨晚參酌氣象局風力預報資料，研判澎湖24日最大平均風將達9-10級、陣風11-12級，因此於晚上9時41分致電請示賴峰偉同意後，發布今天停班停課訊息。

賴峰偉上午召開颱風災害整備會議，指示災害應變中心提前一級開設，並感謝行政院長蘇貞昌關切，自己身為一縣之長，必定帶領各編組單位全力做好防災。

賴峰偉上午受訪表示，澎湖因地理位置關係，颱風侵襲時程較台灣延後，各防災編組單位均以專業、戒慎恐懼的心應對。為免發生類似聯繫未通暢情事，指示日後應及早成立應變中心，且務必做到橫向、縱向聯繫隨時保持通暢，以完備防颱整備工作。