颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



依據中央氣象局預報，高雄24日下午風勢及雨勢都會增強，為了維護民眾及清潔隊員安全，避免風雨中作業危險，高雄市環保局宣布24日下午及夜間停止垃圾收運，延至明天25日星期天按原收運時間及地點執行垃圾清運工作，請民眾配合。