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颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09聯合報 記者徐如宜╱即時報導

依據中央氣象局預報，高雄24日下午風勢及雨勢都會增強，為了維護民眾及清潔隊員安全，避免風雨中作業危險，高雄市環保局宣布24日下午及夜間停止垃圾收運，延至明天25日星期天按原收運時間及地點執行垃圾清運工作，請民眾配合。

環保局環境衛生管理科長翁武德表示，25日晚上環保局各區清潔隊加班，依原定周六的班表定時定點收運家戶垃圾，並自明天白天起就機動派員收運垃圾、清理災後環境。也請民眾在颱風過後一起來清理家園，做好災後復員工作，恢復正常生活。

高雄市環保局宣布24日下午及夜間停止垃圾收運，延至明天25日星期天按原收運時間及...
高雄市環保局宣布24日下午及夜間停止垃圾收運，延至明天25日星期天按原收運時間及地點執行垃圾清運工作。圖／報系檔案照片
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